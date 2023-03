Poncyljusz: PiS może przełożyć wybory

Polityk opozycji obawia się, jak będą przebiegać najbliższe wybory parlamentarne. Jego zdaniem PiS może posunąć się do radykalnych kroków, jeżeli wizja porażki stanie się realna. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadała się Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Oczywiście jest taki scenariusz, w którym jeżeli PiS uzna, że przegrywa te wybory i jest zdeterminowane, żeby utrzymać władzę, to że rodzaj stanu wyjątkowego spowoduje, że można te wybory przełożyć, a w tym momencie też przy takim stanie wyjątkowym rząd praktycznie sam rządzi, nie musi się pytać parlamentu – mówił polityk KO w rozmowie z Radiem Wnet.

Poncyliusz wskazuje tutaj na zmiany w prawie wyborczym, które mogą wskazywać na intencje PiS. – Myślę, że Donald Tusk dotyka innej rzeczy, że jeżeli się majstruje przy ordynacji wyborczej na kilka miesięcy przed wyborami, to ta władza nie ma dobrych intencji, bo gdyby miała dobre intencje, to by zmieniła te regulacje dużo wcześniej. A co do takich sfałszowanych wyborów itd. to Donald Tusk to mówił przy okazji wyborów prezydenckich, że wtedy zostało to zmanipulowane – stwierdził Paweł Poncyljusz.

Kto wygra wybory? Nowy sondaż DoRzeczy.pl

Jak wynika natomiast z najnowszego sondażu dla portalu DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica Jarosława Kaczyńskiego wygrałaby najbliższe wybory. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 36,9 proc. głosów (spadek w porównaniu do poprzedniego badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl o 0,6 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 28,6 proc. głosów (spadek o 1,3 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,2 proc. głosów (wzrost o 0,1 pkt proc.).

Z naszych badań wynika, że PiS mogłoby liczyć na 206 mandatów (mniej o 29 niż w wyborach parlamentarnych w 2019 roku) i tym samym nie rządziłoby samodzielnie.

