Prezydent Sopotu wystartuje w wyborach? "Nie wykluczam"

Karnowski jest jednym z prezydentów dużych miast, który współpracuje w szerszym gronie m.in. z włodarzami Gdańska oraz Warszawy w ramach Ruchu Samorządowego "Tak dla Polski". Prezydent Sopotu jest prezesem tej organizacji. Jej deklarowanym celem jest "wygrana sił demokratycznych". Spekuluje się jednak, że będzie chciał wejść do polityki ogólnokrajowej. Karnowski miałby wykorzystać do tego jesienne wybory parlamentarne.

– To ciężka decyzja, ale wielu samorządowców – myślę, że jest ich około 30 prezydentów miast, burmistrzów, może z wójtami 50 osób – którzy mówią: niestety, jeżeli nie pomożemy opozycji, nie będziemy tymi którzy przeważą tą szalę zwycięstwa, tak jak ludzie z NGO-sów na przykład, przeważymy szalę zwycięstwa i nie odbijemy demokracji w Polsce, to nie będzie samorządu, już nie będzie sensu startowania wiosną. Więc bardzo wielu z nas stoi przed tą bardzo trudną decyzją – powiedział Jacek Karnowski na antenie Polsat News.

Sejm dla opozycji?

Włodarz Sopotu dopytywany o swoją decyzję ws. ewentualnego startu w wyborach parlamentarnych, odparł: – Zostawmy jeszcze chwilkę, bo jeszcze walczymy o tą jedność na opozycji. Nie wykluczam.

Jacek Karnowski przewiduje, że opozycja ma szanse zdobyć władzę nie tylko w Senacie, ale też w Sejmie. Jego zdaniem Polacy mają już dość rządów PiS i mogą zdecydować o radykalnej zmianie.

– Raczej myślę, że ten Senat był ważny w tej kadencji, bo był taką jedyną ostoją demokracji poza samorządami oczywiście. To będzie bardzo ważna izba, ale myślę, że w tej chwili już Polacy patrząc na to kuglowanie ordynacją wyborczą, na to podsłuchiwanie opozycji, na to wydawanie, szastanie publicznymi pieniędzmi, jednak wybiorą opozycję i tu Sejm będzie kluczowy – ocenił samorządowiec.

