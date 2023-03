Zmiana płci w sporcie jest sprawiedliwa? Środa: Hormony powodują zanik mięśni

Filozof i etyk Magdalena Środa była we wtorek gościem programu "Hejt Park" na kanale sportowym. Prowadzący rozmowę Krzysztof Stanowski zapytał znaną feministkę o jeden z najpoważniejszych problemów we współczesnym sporcie, czyli fakt, że mężczyźni, korzystając ze sprzyjających okoliczności społecznych (chodzi o generalne promowanie LGBT), wybierają rywalizowanie z kobietami, twierdząc, że sami są kobietami. Powoduje to, że kobiety nie mają szans na wygraną, ponieważ fizycznie mężczyźni się najczęściej po prostu bardziej sprawni od nich.

Środa: Mamy problem z nietolerancją

– Czy jeśli Erling Haaland, piłkarz Manchesteru City, duży facet, uzna, a w sumie ma długie blond włosy, że czuje się kobietą i pójdzie do piłki kobiecej i będzie tam strzelał po 48 goli na mecz, czy to będzie w porządku? – zapytał Stanowski obecną w studiu Środę.

– Wie pan, ta transformacja płciowa zmienia osobowość. Hormony powodują również zanik pewnych mięśni. To są tak hipotetyczne, dziwne przypadki... – stwierdziła filozof. – Czy filozofia nie jest jedną, wielką hipotezą? – dopytywał dziennikarz. – Nie, filozofia stawia bardzo wiele, bardzo pewnych twierdzeń. Takie twierdzenia, za które ludzie giną. Można stawiać takie pytania, ale po co? Na razie mamy inny problem. Problem z nietolerancją, niezrozumieniem, stereotypami – oceniła Magdalena Środa.

Referendum ws. aborcji. Środa atakuje posłanki PSL i Polski 2050

Filozof Magdalena Środa jest oburzona faktem, że parlamentarzystki PSL i Polski 2050 popierają pomysł dot. referendum ws. prawa aborcyjnego. Feministka wprost zaatakowała Urszulę Pasławską i Joannę Muchę. "Pasławska twierdzi, że powinniśmy słuchać głosu obywateli w sprawie aborcji. Czy te kobiety (ona i Mucha) z konia spadły??? Mechanik z Grudziądza, ksiądz z Przasnysza i góral z Zakopanego będą decydowali czy mam mieć dziecko czy nie??? Zorganizujmy referendum czy myśliwi (w tym Pasławska) mają prawo mordować zwierzęta? Czy istnieje prawo do mordu, którym pasjonuje się pani posłanka, broniąca wraz ze swoją partią 'życia' tyle że poczętego? Czego ludzie (kobiety) nie zrobią żeby znaleźć się na listach wyborczych, a to dopiero początek politycznego festiwalu..." – przekonuje filozof w facebookowym wpisie.

