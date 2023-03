Rekordowa inflacja rekordowo zabija w Polsce patriotyzm

30 lat temu, po definitywnym bankructwie istniejącej ponad 40 lat PRL, polskie firmy, próbując sprzedać w Polsce swe produkty, nierzadko ukrywały się za obco brzmiącymi nazwami – angielskimi, niemieckimi, francuskimi. Bardzo wiele (zdecydowana większość?) z tego, co wówczas produkowano w Polsce było bowiem synonimem złej, post-PRL-owskiej jakości (często, niestety, zgodnie z prawdą) i obciachu, a to, co pochodziło z Zachodu – wręcz przeciwnie.