Leśnicy przed siedzibą PO. Wiadomo, czego żądają od Ochojskiej

Europoseł KO Janina Ochojska w skandaliczny sposób zaatakowała polskich leśników. Oskarżyła ich o to, że biorą udział w procederze mordowania uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik Lasów Państwowych zapowiedział kilka dni temu, że sprawa trafi do sądu.

Leśnicy domagają się 200 tys. zł na cele charytatywne

– Lasy Państwowe zawiadomiły prokuraturę o tej sprawie. Lasy Państwowe żądają w trybie cywilnym nawiązki na rzecz organizacji pomocy humanitarnej w wysokości 200 tysięcy złotych – poinformował Gzowski podczas konferencji prasowej leśników, zorganizowanej przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Warszawie.

Szef "Solidarności" leśników Jacek Cichocki powiedział, że słowa Ochojskiej "niszczą polski naród". – Słowa wypowiedziane przez panią Ochojską pod adresem leśników są nieprawdziwe, pogardliwe, godzące w munduru polskiego leśnika i niszczące polski naród. Mam nadzieję, że pani Ochojska przeprosi wszystkich Polaków – powiedział

Podkreślił, że słowa europosłanki wybranej do Parlamentu Europejskiego z poparciem PO, powinny być piętnowane. – Sugerowanie, że moje koleżanki i koledzy biegają po lasach, kopią masowe groby, w których ukrywają zmarłych ludzi, jest poniżej wszelkiej krytyki. To szkaluje dobre imię uczciwie pracujących ludzi, to obraża ich godność. Wypowiadanie takich słów powinno być piętnowane – mówił.

Tusk potępi Ochojską?

Dalej Michał Gzowski odniósł się też do postaci Donalda Tuska. Rzecznik Lasów Państwowych oczekuje, że lider PO zabierze głos ws. haniebnych słów Ochojskiej. – Żądamy natychmiastowych przeprosin od pani Ochojskiej i zadajemy pytanie pod adresem PO, czy to wasze oficjalne stanowisko, czy to stanowisko Donalda Tuska. Żądamy wypowiedzenia się w tym temacie i określenia się jasno, jakie jest państwa stanowisko – powiedział rzecznik LP.

