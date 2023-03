"Świat musi iść naprzód". Kolejne państwo zmęczone wojną na Ukrainie

Jak pisze Sky News, Kant sugerował, że Europa odwróciła swoją uwagę od problemów globalnych nierówności, biedy i problemów zadłużenia, skupiając się na pomocy Ukrainie. Polityk bagatelizował konsekwencje rozpętanej przez Rosję wojny, w której zginęły tysiące Ukraińców, określając ją jako "pojedynczy konflikt". Zamiast tego Kant podkreślił, że 200 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa.

– Ten fakt wpływa na odżywianie, zdrowie, wyniki edukacyjne. Ludzie są wyczerpani, a my po prostu martwimy się o pojedynczą wojnę między Rosją a Ukrainą. Świat musi iść naprzód, a Europa musi znaleźć rozwiązania dla swoich wyzwań – powiedział Kant.

Rosja a Indie

Pomimo toczącej się wojny i zachodnich sankcji na rosyjski przemysł naftowy, Indie nadal kupują rosyjską ropę. Rząd Narendry Modiego odmówił potępienia Moskwy za napaść na Ukrainę.

Rosyjski prezydent Władimir Putin nie wykluczył udziału w szczycie G20 w New Delhi 9 września. Jeśli faktycznie dojdzie do jego wizyty w Indiach, będzie to jego pierwsza podróż poza kraje byłego Związku Radzieckiego od czasu inwazji na Ukrainę.

Kant, którego kraj sprawuje w tym roku prezydencję w G20, powiedział, że rozmowy o tym, czy Władimir Putin i Joe Biden wezmą udział w szczycie, są „przedwczesne”.

Szczyt G20

We wrześniu 2023 roku odbędzie się kolejny szczyt G20 (Australia, Argentyna, Brazylia, Wielka Brytania, Indie, Indonezja, Włochy, Kanada, Chiny, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, RPA, Rosja, Arabia Saudyjska, USA, Turcja, Francja, Japonia i Unia Europejska). W tym roku grupie przewodniczą Indie, dlatego też kraj ten jest gospodarzem tegorocznego szczytu.

Niedawno odbyło się spotkanie ministrów finansów krajów G20, na którym Indie odmówiły rozmowy o sankcjach wobec Federacji Rosyjskiej. Spotkanie zakończyło się bez wspólnego oświadczenia z powodu sporów o potępienie rosyjskiej agresji, podsycanych przez Rosję i Chiny.

Jednocześnie przedstawiciele Indii stwierdzili, że wojna na Ukrainie jest ważną kwestią związaną z bezpieczeństwem żywnościowym i energetycznym, dlatego też zostanie jej poświęcona uwaga na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G20.

