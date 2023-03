Giertych: Będą bezkarnie zabijać, gwałcić i rabować

Adwokat i były minister w rządzie PiS rozmawiał z Tomaszem Lisem w programie z cyklu "Tomasz Lis 1na1 Roman Giertych" na swoim kanale na YouTube.

"Nie cofną się przed niczym"

Uwagę internautów przykuł fragment wypowiedzi prawnika, w którym wyraził on swoją opinię na temat jednej z konsekwencji ewentualnej wygranej PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Giertych uważa, że władza będzie zabijać i gwałcić.

– Miejmy świadomość, że jeżeli PiS utrwali swoją władzę i w tym roku nie wygramy to, to wszystko, co dotychczas było, to będą pieszczoty. Dlatego, że oni nie cofną się już przed niczym. Poziom degeneracji moralnej tych ludzi, demoralizacji, poziom zbydlęcenia, jest taki, że będą już bezkarnie zabijać, gwałcić, rabować bez żadnej odpowiedzialności karnej. Bo będą mieli w rękach prokuraturę – powiedział Roman Giertych.

Start do Senatu?

Od kilku miesięcy krążą plotki o starcie Romana Giertycha w wyborach parlamentarnych. Były wicepremier miałby wystartować w wyborach do Senatu.

Mecenas otrzymał wsparcie od Szymona Hołowni, który wprost opowiada się za jego startem. Lider Polski 2050 stwierdził, że Giertych ma do tego prawo po tym, "co PiS zrobił jego rodzinie".

Giertych miałby skorzystać z paktu senackiego opozycji. Mecenas najprawdopodobniej wystartuje z własnego komitetu, a od opozycji lewicowo-liberalnej otrzyma "ciche" wsparcie polegające na tym, że nie zgłosi ona własnego kandydata w okręgu Giertycha. Dzięki temu zagraniu głosy opozycji nie podzielą się, a były szef Ligi Polskich Rodzin będzie miał większe szanse na zdobycie mandatu.

