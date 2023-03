Incydent z amerykańskim dronem. Ławrow mówi o "wielkim ryzyku"

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył w środę Stany Zjednoczone o "ignorowanie” ograniczeń w przestrzeni powietrznej, jakie Rosja nałożyła na wybrzeża Morza Czarnego od początku wojny z Ukrainą.

– Całkowicie ignorują fakt, że po rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej nasze wojsko ogłosiło odpowiednie obszary Morza Czarnego, przylegające w niektórych miejscach, jako obszary o ograniczonym statusie dla użycia jakiegokolwiek statku powietrznego — powiedział Ławrow wywiad z rosyjską państwową telewizją Rossija 1.

Ławrow oskarżył także Stany Zjednoczone o "nieustanne poszukiwanie prowokacji mających na celu zwiększenie napięć”.

– Wszelkie incydenty, które prowokują starcie między dwoma wielkimi mocarstwami nuklearnymi, zawsze stanowią wielkie ryzyko – powiedział.

Incydent nad Morzem Czarnym

We wtorek rano rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył w amerykańskiego drona obserwacyjnego "Reaper", doprowadzając do rozbicia się maszyny. Wojsko USA potwierdziło, że doszło do incydentu, który uznano za "niebezpieczny".

– Nasza maszyna MQ-9 wykonywała rutynowe operacje w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, kiedy został przechwycona i trafiona przez rosyjski samolot. Spowodowało to katastrofę i całkowitą utratę MQ-9 – skomentował sytuację dowódca sił powietrznych USA w Europie gen. James Hecker

We wtorek popołudniu rzecznik Departamentu Stanu USA poinformował, że związku z katastrofą drona nad Morzem Czarnym USA wzywają ambasadora Rosji Anatolija Antonowa.

Rosja zapowiedziała, że postara się wydobyć szczątki amerykańskiego drona z dna Morza Czarnego.

– Nie wiem, czy będziemy w stanie go odzyskać, czy nie, ale trzeba to zrobić. I na pewno będziemy nad tym pracować. Mam nadzieję, że oczywiście pomyślnie – powiedział w środę Nikołaj Patruszew, sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

