"Nie ma co ściemniać". Mucha ma teorię, co jest dobre dla polskiej sceny politycznej

Nie ma co ściemniać, to prawdopodobne, że Polska 2050 pójdzie do wyborów z PSL-em – mówi poseł partii Hołowni Joanna Mucha.

Joanna Mucha, była poseł Platformy Obywatelskiej, a obecnie Polski 2050 była w czwartek pytana w Radiu Plus o różnice zdań w opozycji odnośnie kandydata na premiera i o to, czy w przypadku wygranej opozycji, szefem rządu powinien ponownie zostać Donald Tusk. Mucha: Nie ma co ściemniać Mucha oznajmiła, ze nie wiem kto będzie premierem. – Zobaczymy jaki będzie wynik wyborczy. Różne rzeczy jeszcze mogą się w kampanii przydarzyć. Wskazywanie już teraz kandydata na przyszłego premiera byłoby niedobre dla całej opozycji. Bywa tak, że wcale nie szef największej partii zostaje premierem, szczególnie gdy chodzi o koalicje wielu partii (...) Negocjacje będą po wyborach. Niektóre partie są przeszacowane w sondażach inne niedoszacowane, naprawdę jest za wcześnie – oceniła poseł. – To już pewne, że idziecie do wyborów z PSL-em? – chciał wiedzieć prowadzący. – Nie ma co ściemniać i udawać, że jest inaczej. Wspólny start Polski 2050 i PSL-u jest prawdopodobny i myślę, że jest dobry dla naszej polskiej sceny politycznej. Sondaże dają Polskiemu Stronnictwu Ludowemu wyniki na granicy progu wyborczego. Mamy więc obowiązek zapewnienia, że głosy oddane na opozycję nie będą zmarnowane – powiedziała Mucha. – Ratujecie tonący PSL? – dopytywał Prusinowski. – Nie, nam po prostu naprawdę zależy na wygranej z PiS-em. A o wygranej z PiS-em może zadecydować 1,2,3,4,5 procent, czyli to jest dokładnie ta liczba, którą mamy zamiar uratować, gdyby miała się znaleźć pod progiem wyborczym. Ta liczba może zdecydować, czy wygramy z PiS-em. Dlatego to jest tak nieprawdopodobnie istotne – odparła poseł. Współpraca Hołowni z PSL Przypomnijmy, że niedawno Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia przedstawili wstępne założenia "wspólnej listy spraw", którą chcą zrealizować po objęciu rządów. Jednym z postulatów jest zarządzenie referendum w sprawie aborcji. Inna propozycja PSL i Polski 2050 to wprowadzenie "godnych płac" w sferze budżetowej. Czytaj też:

