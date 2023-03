Polskie MiG-29 dla Ukrainy. Prezydent: Wkrótce przekażemy cztery myśliwce

Podczas konferencji z prezydentem Czech, który przebywa z wizytą w Polsce, prezydenta Dudę zapytano o kwestię przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29. – Taka decyzja została podjęta najpierw przez nas wspólnie na poziomie najwyższych władz państwowych, a następnie rząd podjął w tej kwestii specjalną uchwałę. Można więc śmiało powiedzieć, że dosłownie wysyłamy te MiG-i w tej chwili na Ukrainę – wskazał Andrzej Duda.

– Tych MiG-ów mamy w zasobie jeszcze w tym momencie kilkanaście. To są te MiG-i, które na początku lat 90. przejęliśmy po armii Niemieckiej Republiki Demokratycznej i one cały czas jeszcze są MiG-ami funkcjonującymi w naszej obronie powietrznej. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi, ale są w większości samolotami sprawnymi – zaznaczył.

Już wkrótce Ukraina dostanie cztery samoloty

– W pierwszej kolejności, dosłownie w ciągu najbliższych dni, przekazujemy – o ile pamiętam – cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane – powiedział prezydent.

Andrzej Duda zapowiedział, że "ich miejsce zajmą nowo dostarczane samoloty, przede wszystkim FA-50 z Korei Południowej, których pierwszych spodziewamy się już w tym roku, no i następnie także eskadry samolotów F-35, które zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych". Podkreślił, że myśliwce MiG-29 są samolotami już wcześniej wykorzystywanymi przez ukraińskich pilotów. – Będziemy teraz sukcesywnie przekazywali je do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy – zapowiedział.

MiG-i dla Ukrainy. Szrot: Polska przekaże niewielką liczbę

– Jeśli chodzi o przekazanie przez Polskę samolotów, to nie będzie to jakaś duża liczba. Przypominam tylko, że to z całą pewnością nie będzie liczba odpowiadająca liczbie czołgów, ani tych starszych posowieckich, ani nawet Leopardów – stwierdził w ubiegłym tygodniu w Radiu Plus Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta.

Dopytywany, czy Polska przekaże Ukrainie "kilka samolotów MiG", odparł: – Pan redaktor to powiedział. Z cała pewnością my to zrobimy w jakiejś szerszej międzynarodowej koalicji, tak żeby Ukraina mogła wsparcie realniej odczuć. To są już kwestie kuchni dyplomatycznej. Przypominam, że byliśmy wstrzemięźliwi w opisywaniu tej budowy koalicji czołgowej co wyszło tej koalicji na korzyść, wiele państw się dołączyło bo te czołgi są sukcesywnie przekazywane. Myślę, że im więcej dyskrecji w sprawie samolotów to jeszcze lepiej (...) Zostaną Ukrainie zapewne przekazane też samoloty F-16, ale nie przez Polskę.

Czytaj też:

Szef CIA spotkał się w Warszawie z prezydentem Dudą