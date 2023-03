Gen. Skrzypczak wskazuje: Ukraińcy popełniają błąd operacyjny

Na wschodzie Ukrainy wciąż trwają zaciekłe walki o Bachmut. Jak relacjonował we wtorek Ośrodek Studiów Wschodnich, w ostatnich dniach jednostki rosyjskie zbliżyły się do centrum miasta, a od północy wkroczyły na teren zakładów metalurgicznych AZOM stanowiących jeden z głównych ośrodków obrony przeciwnika.

Na bachmucki odcinek frontu przypada około połowy ogólnej liczby ich ataków na pozycje ukraińskie (10 marca było ich 53 z łącznej liczby co najmniej 100, a dzień później – 39 z 92) – podaje OSW.

Prezydent Ukrainy zapewnia, że jego siły nie oddadzą miasta. Według Zełenskiego obrona Bachmutu ma wymiar nie tylko symboliczny – lider Ukrainy ocenia, że zdobycie go przez Rosjan otworzy im drogę ku podbojowi kolejnych terytoriów. Media informowały niedawno, że kwestia obrony Bachmutu wywołuje spory między prezydentem Zełenskim a gen. Walerijem Załużnym, głównodowodzącym wojsk ukraińskich. Poddanie miasta ma być brane pod uwagę tylko jako nieunikniona ostateczność.

Gen. Skrzypczak: To jest błąd. Putin ma inny cel

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka broniąc Bachmutu za wszelką cenę Ukraińcy popełniają "błąd operacyjny" – Skupiają się na Bachmucie, a nie doceniają tego, co się dzieje na północy i na południu od Bachmutu, gdzie Rosjanie z powodzeniem wdarli się w głąb ugrupowania obronnego armii ukraińskiej i na pewno będą to powodzenie wykorzystywać, zostawiając Bachmut z tyłu – ocenił w programie WP "Newsroom". – Już widać wyraźnie, że Bachmut zostaje z tyłu i on zostanie okrążony i jego zdobycie powierzą wojskom Wagnera i innym wojskom, które nie pójdą w kierunku Kramatorska – wskazał wojskowy.

– Głównym celem dla wojsk Putina jest Donbas i Rosjanie rozwijają operację na północy i na południe od Bachmutu. Bachmut będzie pewnie zdobyty przez przez Rosjan w długotrwałych walkach. Wielu polegnie po obu stronach żołnierzy, ale Bachmut nie ma znaczenia, jakie mu przypisują politycy – przekonywał były dowódca Wojsk Lądowych. – Z wojskowego punktu widzenia największym zagrożeniem dla Ukrainy jest ta rozwijająca się operacja na północ i na południe od Bachmutu, bo jeżeli się uda Rosjanom przełamać pozycje obronne na kierunku Kramatorska, to Rosjanie osiągną swój cel strategiczny, jakim jest zdobycie Donbasu – tłumaczył.

