Papież nic nie mówi naprawdę

Na to zareagował portal deon.pl starając się wyjaśnić, co papież powiedział faktycznie. Rzeczywiście, jeśli wierzyć jezuickiemu medium, Franciszek powiedział tylko, że celibat jest kwestią dyscyplinarną i mógłby zostać zrewidowany. Z tłumaczenia fragmentu wywiadu, jaki podaje deon.pl, nie wydaje się wynikać, by Papież sugerował jakąś zmianę. Jego słowa były raczej abstrakcyjną odpowiedzią na pytanie o zasadę, jaka rządzi w Kościele katolickim kwestią bezżenności księży.