Rzecznik PiS: To byłaby de facto likwidacja programu 500 plus

Rodzina 500 plus to sztandarowy program społeczny Zjednoczonej Prawicy. Jednak w związku z wysoką inflacją, często pojawiają się głosy dot. konieczności jego waloryzacji.

Ostatnio w mediach pojawiły się spekulacje, że świadczenie może wzrosnąć do kwoty 800 złotych. O takiej potrzebie mówili w rozmowie z "Super Expressem" dwaj politycy obozu władzy.

Tymczasem rzecznik PiS Rafał Bochenek w programie "Graffiti” Polsat News jednoznacznie wykluczył, że prace nad waloryzacją świadczenia są w tej chwili prowadzone przez rząd.

– Rząd PiS robi wszystko, aby ten program zagwarantować na kolejne lata i żeby ten program był realizowany w kolejnych latach: program 500 plus., 13 i 14. emerytura, program Dobry start, czyli wyprawka dla uczniów – stwierdził polityk i dodał, że gdyby zmieniono kwotę wypłacaną na dzieci z 500 złotych do 800 złotych, to byłaby "de facto likwidacja programu Rodzina 500 plus".

Kaczyński ruszy w Polskę

Rzecznik PiS zabrał także głos w sprawie wyjazdowych spotkań polityków partii z wyborcami. Media szczególnie interesuje to, czy w tych wyjazdach weźmie udział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Prezes Kaczyński pracuje w siedzibie partii, jesteśmy w nieustannym kontakcie, spotykamy się, jeszcze nawet dzisiaj mamy takie wewnętrzne spotkanie. Myślę, że w najbliższym czasie wróci na trasę – wskazał Bochenek zastrzegając, że Kaczyński podejmie ostateczną decyzję po konsultacjach z lekarzami, którzy ocenią postępy jego rehabilitacji.

– Myślę, że to nastąpi oczywiście w najbliższych tygodniach i prezes Kaczyński zapewne włączy się w ten programowy objazd PiS, który trwa w Polsce. Myślę, że w najbliższych tygodniach, na przełomie marca, kwietnia myślę, że będziemy mogli się tego spodziewać – wyjaśnił rzecznik PiS.

