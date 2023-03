Biedroń: Do tanga trzeba czworga. Nie możemy się na siebie mazać

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. Politycy PiS, PO oraz pozostałych liczących się ugrupowań politycznych jeżdżą po kraju, gdzie spotykają się z wyborcami i swoimi kadrami.

Ofensywa programowa partii rządzącej odbywa się pod hasłem "Przyszłość to Polska". W czwartek sekretarz generalny ugrupowania Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że pod koniec czerwca bądź na początku lipca odbędzie się kongres programowy PiS.

Z kolei Platforma Obywatelska ruszyła w kraj pod hasłem "#TuJestPrzyszłość". W piątek przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że po serii spotkań obędzie się kongres programowy Platformy Obywatelskiej.

Zandberg: Tylko część ludzi ogląda telewizję

Tego samego dnia w Łodzi odbyła się też duża konferencja Lewicy. Posłowie ugrupowania mówili m.in. o niektórych propozycjach programowych. Adrian Zandberg mówił, że potrzeba w Polsce kolejnych programów socjalnych. Zapowiedział, że przedstawiciele ugrupowania odwiedzą wiele miejsc w Polsce, gdzie będą mówić nie tylko o potrzebie odsunięcia PiS od władzy, ale także przekonywać do swoich postulatów programowych.

– Bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie – tylko część ludzi ogląda telewizję. Tylko część ludzi ogląda telewizję inną niż Telewizja Polska. A to od ich głosów będzie zależało, jaki będzie wynik wyborów – powiedział Zandberg.

Biedroń do opozycji: Podpiszmy minimum programowe

Robert Biedroń zaapelował do PO, PSL i Polski 2050, żeby doszło do ponownego spotkania. – Do tego, żeby pokonać PiS, do tego tanga trzeba czworga. Trzeba nas wszystkich. Trzeba grać w rytm całej opozycji i my jako Lewica apelowaliśmy i zawsze będziemy apelowali o współpracę na opozycji. Jesteśmy gotowi do rozmów. To może być pretekst do nowego rozdania. To znaczy my nie możemy się na siebie mazać. My nie możemy się na siebie obrażać – powiedział Biedroń.

– Podpisanie porozumienia o współrządzeniu. Podpiszmy takie minimum programowe, dotyczące przyszłego rządu. Na stole są konkretne propozycje. Przedstawia je Szymon Hołownia, i Kosiniak-Kamysz, i Donald Tusk, i my jako Lewica. Więc usiądźmy, niech to będzie nowe rozdanie na opozycji i zacznijmy rozmawiać o tym wszystkim – powiedział Robert Biedroń.

Trela: Lewica chce 60 mandatów

Głos zabrał również poseł Tomasz Trela, który wskazał, na ile mandatów w następnej kadencji liczy Lewica.

– Przyjechaliśmy tutaj w grupie ponad 30 osób. Ale naszą ambicją, naszym marzeniem i naszym celem jest, żeby w wyborach po październiku ta grupa była 60-osobowa, żeby to była silna reprezentacja Lewicy, która walczy o godność, o ludzkie życie, o godną pracę, płace – powiedział.

Czytaj też:

Głosowali za zakazem aut spalinowych. Czym sami jeżdżą?Czytaj też:

Budka: Będziemy w każdym powiecie. Potem kongres programowyCzytaj też:

Sondaż dla DoRzeczy.pl: Wyraźnie zyskują dwie formacje. Hołownia zamyka stawkę