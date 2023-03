Hołownia ocenia, co PiS zrobi po wygranych wyborach

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. Politycy PO, PiS, Polski 2050 oraz pozostałych liczących się ugrupowań politycznych wypowiadają momentami coraz bardziej zaskakujące teorie.

Szymon Hołownia ocenił, że PiS wysyła już pierwsze sygnały, że będzie usiłował przejąć TVN – Nie miejsce też złudzeń – po wyborach PiS wyprowadzi nas z Unii Europejskiej i robi w tej chwili pod to podgrywkę. Dziś trzeba sobie w związku z tym powiedzieć, że interes Polski 2050 jest bardzo ważny, nie mówię o interesie partyjniackim ale o pewnych wartościach, które niesiemy, o tej nowości którą chcemy zanieść, ale dzisiaj Polska 2050 musi powiedzieć jasno, że naj–najważniejszy jest interes Polski. Polska 2050 jest bardzo ważna, ale Polska jest najważniejsza, a my Polski im nie możemy zostawić – powiedział Hołownia.

Hołownia: PiS wyprowadzi Polskę z UE

– Zrobimy wszystko, niezależnie ile to nas będzie kosztować, żeby PiS te wybory przegrał. On musi je przegrać, nie ma innej opcji. Najlepszą metodą na to, przynajmniej jak wynika z badań, jest skonstruowanie dwóch sensownych list. Ja wiem, że to wszystko nie jest proste, wiem że się jednemu podoba, drugiemu nie, ale my dziś jesteśmy w sytuacji podbramkowej – powiedział polityk.

– Oni nas po wyborach zaczną z Unii wyprowadzać. Nie tylko będą nas okradać, tak jak okradali, nie tylko będą likwidować wszystko, co będzie nie po ich myśli, zwalniać, zmuszać do emigracji, wszystko robić. Oni nas po prostu wyprowadzą z Unii. Macie świadomość tego, co to znaczy dla bezpieczeństwa dzisiaj? – kontynuował Hołownia.

Giertych: Będą bezkarnie zabijać, gwałcić i rabować

Nieco dalej idącą tezę wysunął kilka dni temu Roman Giertych. Adwokat i były minister w rządzie PiS rozmawiał z Tomaszem Lisem w programie z cyklu "Tomasz Lis 1na1 Roman Giertych" na swoim kanale na YouTube. W pewnym momencie wyraził opinię na temat jednej z konsekwencji ewentualnej wygranej PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych

– Miejmy świadomość, że jeżeli PiS utrwali swoją władzę i w tym roku nie wygramy to, to wszystko, co dotychczas było, to będą pieszczoty. Dlatego, że oni nie cofną się już przed niczym. Poziom degeneracji moralnej tych ludzi, demoralizacji, poziom zbydlęcenia, jest taki, że będą już bezkarnie zabijać, gwałcić, rabować bez żadnej odpowiedzialności karnej. Bo będą mieli w rękach prokuraturę – powiedział.

