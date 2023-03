Morawiecki kpi z Tuska. "Dołączył do milionów beneficjentów polityki PiS"

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej formalnie jest już emerytem – podał w piątek "Fakt". Jak ustalił dziennik, Donald Tusk już od roku pobiera unijne świadczenie. "Skorzystał z przepisów, które dają mu możliwość wcześniejszej wypłaty euroemerytury" – czytamy.

Informacja ta wywołał wiele komentarzy ze względu na wiek byłego premiera – Donald Tusk ma obecnie 65 lat, a to właśnie jego rząd, 10 lat temu podwyższył Polakom wiek emerytalny. Była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji Tuska jako premiera. Politycy PiS od początku krytykowali te działania i do dzisiaj atakują Tuska zarzucając mu, że po dojściu do władzy podwyższy ponownie wiek.

Wcześniejsza emerytura Tuska. Morawiecki żartuje z lidera PO

Informacje o emeryturze lidera Platformy skomentował w krótkim nagraniu premier Mateusz Morawiecki.

– Dzisiejsza prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się w jakim wieku zaczął ją pobierać? Tak! W wieku 65 lat! – mówi szef rzadu.

– Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego. Donald Tusk dołączył do milionów beneficjentów polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości. Może w ogóle dołączy do Prawa i Sprawiedliwości? E, lepiej nie! – mówi dalej Morawiecki.

"Odpowiedzialność wobec seniorów, a nie brukselskich elit"

– Teraz widać jak na dłoni hipokryzję szefa Platformy Obywatelskiej. Porzucił zaszczytną funkcję premiera Rzeczypospolitej i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia – wskazuje dalej szef rządu.

– Tak to już jest z nasza opozycją, jej działania to dokładna odwrotność obietnic składanych przed wyborcami – dodaje Morawiecki.

– Na szczęście naprawiliśmy to. Cofnęliśmy krzywdzą reformę emerytalną Tuskę, wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę i emeryturę bez podatku. A kiedy przyszły trudne czasy zapewniliśmy seniorom rekordową waloryzację świadczeń – podkreśla szef rządu.

– Bo dla mojego rządu liczy się wiarygodność i odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec polskich seniorów, a nie wobec brukselskich elit. Jedynym Polakiem o którego emeryturę zadbał Donald Tusk, jest sam Donald Tusk – dodaje na końcu nagrania Morawiecki.

