Ja to piszę niezłośliwie

Sędzia uniewinniła 32 osoby oskarżone o zakłócanie Mszy Świętej, stwierdzając w uzasadnieniu, że, owszem, mszę zakłócali, ale (uwaga!) niezłośliwie! Stop. Jakiż to otwiera bezmiar możliwości linii obrony dla przestępców wszelakich: „Wysoki Sądzie! Wnoszę o uniewinnienie, bo co prawda dałem z cymbała pokrzywdzonemu oraz go okradłem, lecz wszakże nie uczyniłem tego złośliwie”. Stop.Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa chce wysłać sędzię Knobel na szkolenie z prawa.