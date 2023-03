Rekordowa inflacja, myśliwce MiG-29, nakaz aresztowania Putina. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Jak co tydzień prezentujemy Państwu subiektywne zestawienie najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata.

Inflacja najwyższa od 1996 roku

Inflacja konsumencka wyniosła 18,4 proc. w ujęciu rocznym w lutym 2022 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Prezydent spotkał się z szefem CIA

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w środę w Pałacu Prezydenckim z dyrektorem Centralnej Agencji Wywiadowczej Williamem J. Burnsem.

Siatka szpiegów rozbita

ABW rozbiła siatkę szpiegowską działającą na terenie Polski. Wszyscy byli cudzoziemcami i mieli prowadzić działania dywersyjne na terytorium naszego kraju.

Rozszerzenie NATO. Przełomowa decyzja Turcji

Turecki parlament rozpoczął proces ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO. – Finlandia podjęła konkretne działania mające doprowadzić do wypełnienia złożonych wcześniej przez Helsinki obietnic – przekazał Recep Erdogan. Prezydent zapewnił, że "NATO będzie silniejsze, gdy Finlandia zasili szeregi sojuszu". Erdogan nie kryje, iż liczy na szybką ratyfikację wniosku.

Nakaz aresztowania Putina

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej. Maria Lwowa-Biełowa to rzecznik praw dziecka przy prezydencie Rosji.

Termin wizyty Xi Jinpinga w Moskwie

Xi Jinping odwiedzi Moskwę w dniach 20-22 marca. Będzie rozmawiał z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Rzecznik prezydenta Ukrainy ujawnił, że trwają już przygotowania do prawdopodobnego spotkania przywódcy Chin z Wołodymyrem Zełenskim.

Warszawa odda MiGi-29 Ukrainie

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że w najbliższych dniach Polska przekaże Ukrainie pierwsze cztery myśliwce MiG-29. Jak dodał, kolejne samoloty są obecnie serwisowane i będą sukcesywnie przekazywane Ukrainie.

W piątek decyzję o przekazaniu Ukrainie 13 samolotów MiG-29 ogłosiła Słowacja.

USA nie zmieniają decyzji

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby oświadczył, że przekazanie myśliwców MiG-29 z Polski na Ukrainę nie wpłynie na stanowisko Waszyngtonu w sprawie dostaw amerykańskich maszyn F-16. – To nie zmienia naszych decyzji w sprawie F-16 – powiedział Kirby, dodając jednocześnie, że takie dostawy są suwerenną decyzją każdego kraju, którą Stany Zjednoczone szanują.

Reakcja Moskwy

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potępił plany państw NATO, mówiąc, że samoloty nie wpłyną na wynik "specjalnej operacji wojskowej", jak Rosja nazywa wojnę, a jedynie "przyniosą dodatkowe nieszczęścia Ukrainie i narodowi ukraińskiemu". – Oczywiście podczas "specjalnej operacji wojskowej" cały ten sprzęt ulegnie zniszczeniu – powiedział Pieskow.

Media napisały o stratach Ukrainy

Od początku wojny Ukraina mogła stracić ponad 100 tys. żołnierzy, w tym najbardziej doświadczonych – napisał portal Politico, powołując się na szacunki amerykańskich urzędników.

Może zabraknąć amunicji

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przygotowują się do wysłania na Ukrainę tysięcy pocisków w celu uzupełnienia zapasów Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednak będzie to "ostatnia deska ratunku", aby pomóc Kijowowi, ponieważ sojusznicy Ukrainy nie mają wystarczającej ilości amunicji, aby nadążyć za obecnym tempem działań wojennych – powiedział wysoki rangą urzędnik Pentagonu.

Rosjanie uszkodzili amerykańskiego drona

Rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył w amerykańskiego drona obserwacyjnego "Reaper", doprowadzając do rozbicia się maszyny. Do incydentu doszło we wtorek, około godziny 7 rano, nad Morzem Czarnym.

PiS i PO zapowiadają kongresy programowe

Ofensywa programowa partii rządzącej odbywa się pod hasłem "Przyszłość to Polska". W czwartek sekretarz generalny ugrupowania Krzysztof Sobolewski zapowiedział, że pod koniec czerwca bądź na początku lipca odbędzie się kongres programowy PiS.

Z kolei Platforma Obywatelska ruszyła w kraj pod hasłem "#TuJestPrzyszłość". W piątek przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział, że po serii spotkań obędzie się kongres programowy Platformy Obywatelskiej.

Ważny wyrok TSUE ws. kredytów frankowych

TSUE orzekł, że przy unieważnieniu umowy na kredyt we frankach szwajcarskich, to do państwa należy regulowanie skutków unieważnienia.

Masowe protesty w Izraelu

Ktokolwiek myśli że nie może dojść do wojny domowej, nie wie, o czym mówi – ostrzegł prezydent Izraela Icchak Herzog. W kraju trwają masowe protesty przeciwko radykalnej reformie sądownictwa.

Inicjatywa zbrojeniowa AUKUS

USA wraz z Wielką Brytanią wyposażą Australię we flotę atomowych okrętów podwodnych. Elementem przedsięwzięcia jest zapewnienie Australii konwencjonalnie uzbrojonych okrętów podwodnych napędzanych energią jądrową. USA przekażą Australii pierwsze trzy okręty podwodne napędzane energią jądrową. Sojusznicy będą również pracować nad stworzeniem nowej floty, korzystając z najnowocześniejszych technologii, w tym reaktorów Rolls-Royce z Wielkiej Brytanii.

Reset stosunków Iranu z Arabią Saudyjską

Iran i Arabia Saudyjska porozumiały się w sprawie wznowienia stosunków dyplomatycznych. Rozmowy przedstawicieli najwyższych władz państwowych do spraw bezpieczeństwa Iranu i Arabii Saudyjskiej odbyły się w chińskiej stolicy – Pekinie.

Indie się zbroją

Indie zatwierdziły zakup broni na dużą skalę w obliczu napięć z Chinami i Pakistanem. Kwota 8,5 miliarda dolarów ma zostać przeznaczona na zakup rakiet, śmigłowców, artylerii i systemów walki elektronicznej.

