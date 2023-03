Do utraty tchu

Byłaby to wypowiedź zupełnie akceptowalna, gdyby nie kontekst, w jakim padła – kontekst, z którego wynika, że opuszczenie UE traktuje pan premier jak coś w rodzaju apokalipsy, coś, do czego w żadnym razie nie wolno dopuścić i za uniknięcie czego warto zapłacić każdą cenę. Nawet cenę utraty wszystkich korzyści wiążących się z przynależności do Unii.