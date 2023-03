Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Zastanawialiśmy się więc z całym kolektywem, co może powodować takie wahania u Zima. Zrobiliśmy więc krótką listę. Postępowy Zim chce zostać, iż: podoba mu się dekonstrukcja wizerunku papieża Polaka i zmiana narracji na temat jego osoby, połączona ze spadającym odsetkiem wiernych na niedzielnych mszach. Podoba mu się pewnie też to, iż młodzież coraz śmielej w treści i w formie manifestuje w trakcie lekcji swoje niezadowolenie z nauczycieli. Pewnie też nie bez znaczenia będzie nowy „Znachor” na Netflixie – w pełni rozumiemy, iż chciałby go obejrzeć, sami się nie możemy doczekać.