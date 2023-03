Detektyw po przejściach

Potem zaczniemy zdjęcia do kinowego „Luthera” opartego na „Odcinku zero” – zapowiadał latem 2013 r. na łamach „Do Rzeczy” scenarzysta i pisarz Neil Cross. Ach, wszystkie plany myszy i ludzi… „Odcinka zero” nie nakręcono do dziś, powieść możemy poczytać, powstały za to kolejne sezony serialu (łącznie pięć), a pełnometrażowy film okazał się czymś zupełnie innym. „Luther: Zmrok” zwiastuje kolejne kontynuacje, bo historia twardego detektywa ze skazą (właściwie: wieloma skazami) nie dobiega jeszcze końca.