Rak polonofobii

Czerwiec 2022 r., pierwsze miesiące wojny. Polskie władze i polskie społeczeństwo ze wszystkich sił wspierają walczącą z rosyjskim agresorem Ukrainę. W tym samym czasie w Izraelu zaostrza się trwający od kwietnia kryzys polityczny, kolejny zresztą, w wyniku którego 30 czerwca doszło do samorozwiązania Knesetu. Nowe wybory zaplanowano na listopad. Tymczasem rząd Izraela ogłasza decyzję o odwołaniu wszystkich wycieczek szkolnych do Polski (zawieszonych od czasu pandemicznego lockdownu). Powód? Warszawa zdecydowała, że oficerowie ochraniający młodzież podróżującą do naszego kraju nie mogą być uzbrojeni. Izraelskie media twierdzą, że do tej pory funkcjonariusze Szin Bet (odpowiednik ABW), którzy zawsze towarzyszyli wycieczkom, mogli mieć przy sobie broń. Przechadzając się w okolicach ulicy Anielewicza na Muranowie, gdzie znajduje się pomnik Bohaterów Warszawskiego Getta, a także Muzeum Żydów Polskich POLIN, często można było dostrzec uzbrojonych, groźnie wyglądających ochroniarzy. Widokowi temu towarzyszyło nieodparte poczucie zagrożenia, które jakoby miało być normą podczas wizyt Izraelczyków w Polsce.