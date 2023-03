Test "Do Rzeczy": Motorola Thinkphone

Wzornictwo ważącego 188,5 g flagowca jest minimalistyczne, choć z delikatnym nawiązaniem do legendarnych ThinkPadów marki Lenovo. Obudowa wykonana z lżejszych od stali włókien aramidowych jest pyło- i wodoodporna (spełnia normę IP68), telefon powinien więc przeżyć nawet krótkie zanurzenie w płytkiej wodzie. Producent chwali się też, że dzięki obudowie z Kevlaru smartfon spełnia militarną normę MIL STD 810H, co oznacza, że powinien być odporny na upadki i uderzenia. Sam ekran o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2400 x1080 i bardzo wysokiej jasności maksymalnej (do 1200 nitów) zabezpieczono szkłem Gorilla Glass Victus. Jakość wyświetlanego obrazu jest super: czerń jest czarna, a kolory świetnie odwzorowane.

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1