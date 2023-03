Tezy polskich geopolityków mogą być niebezpieczne? Gac poleca nowe "Do Rzeczy"

Karol Gac, publicysta "Do Rzeczy" poleca nowy numer tygodnika

Showmani geopolityki to temat okładkowy najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy", do którego lektury serdecznie Państwa zachęcam – mówi Karol Gac.

– Jan Fiedroczuk pochyla się nad fenomenem polskich geopolityków, którzy na bardzo skomplikowane sprawy patrzą w sposób bardzo prosty. To nie zawsze jest dobre, a wręcz może być niebezpieczne – mówi publicysta zapowiadając nowy numer naszego tygodnika. Czy Polsce grozi nowy podział polityczny, potężniejszy niż wszystkie wcześniejsze? Czy jesteśmy świadkami politycznej kontrofensywy Berlina przeciwko Polsce? I komu nie podoba się, że w naszym kraju wciąż można płacić gotówką? Na te i inne ważne pytania znajdą Państwo odpowiedź w najnowszym numerze "Do Rzeczy". Na łamach „Do Rzeczy” również: – W polskiej przestrzeni publicznej znów rozgrywa się zażarty, niestety płytki, gdyż motywowany tylko doraźną szarpaniną polityczną spór o aktualną pozycję i znaczenie Rzeczypospolitej w Europie. I jak zwykle brakuje rzetelnego rozsądzenia racji oraz wyważenia opinii. Radykalna odmienność stanowisk stron sporu – zamiast skłaniać do dyskusji – staje się pretekstem do mało eleganckiej i poznawczo jałowej wymiany przewidywalnych ciosów. Taka sprawiająca radość jedynie wrogom gra na wyniszczenie – zauważa Waldemar Żyszkiewicz w tekście “Czy Polska rozdaje karty w Europie?”. – Książę Adam Stefan Sapieha był jedną z najważniejszych postaci polskiego Kościoła oraz jednym z wybitnych polskich mężów stanu. Przez swą bezkompromisowość wzbudzał niekiedy niezadowolenie jednocześnie u władz państwowych i w Stolicy Apostolskiej – pisze Grzegorz Kucharczyk w artykule “»Słup żelazny«. Kardynał Adam Stefan Sapieha”. – Znany od dekad porządek świata zmienia się na naszych oczach. Antyzachodni blok staje się potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, nie tylko politycznie, lecz także gospodarczo i wojskowo. Ameryka nie zasypia gruszek w popiele i w odpowiedzi na wielkomocarstwowe zagrywki Chin tworzy nowy, potężny atomowy sojusz: AUKUS – zauważa Jacek Przybylski w tekście “Niebezpieczne związki”.