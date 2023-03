Ambasada tłumaczy słowa polskiego dyplomaty o "włączeniu się do wojny"

Ambasador Polski we Francji zszokował swoimi słowami o roli Polski w wojnie na Ukrainie. – Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny – powiedział Rościszewski. Kontrowersyjne słowa dyplomaty padły we francuskiej telewizji LCI.

Ambasada wydała oświadczenie

Słowa Rościszewskiego wywołały spore poruszenie w polskiej przestrzeni medialnej. Były one na tyle duże, że ambasada RP we Francji postanowiła wydać oświadczenie prostujące słowa polskiego dyplomaty.

W komunikacie podkreślono, że wypowiedź ambasadora została przez niektóre media zinterpretowana "w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona”. Polska placówka wyraźnie zaznaczyła, że Rościszewski "przekonywał o konieczności udzielania wsparcia Ukrainie przez sojuszników”.

„Mówił także o groźbie jaką dla Europy i europejskich wartości stanowi Rosja. Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy - możliwość zaatakowania lub wciągnięcia do wojny przez Rosję kolejnych krajów Europy środkowej - krajów bałtyckich i Polski” – czytamy w oświadczeniu.

Kontrowersyjne słowa ambasadora miały wpisywać się "w tę analizę i w tym znaczeniu należy rozumieć przytaczany kilkusekundowy fragment wypowiedzi".

Ambasada kończy swój komunikat stwierdzeniem, że „doszukiwanie się sensacyjnej wypowiedzi, nie wpisującej się w konsekwentnie podejmowane od roku działania Polski, mające właśnie pomóc Ukrainie wygrać ten konflikt, tak aby nie zbliżył się on bardziej do Europy i Polski, należy rozważać w kategoriach złej woli”.

