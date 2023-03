ISW: Rosyjska ofensywa osiąga punkt kulminacyjny

Analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW) uważają, że rosyjska ofensywa w Donbasie zbliża się do "punktu kulminacyjnego". Co to oznacza?

W najnowszej analizie wojennej amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną możemy przeczytać, że "tempo rosyjskich operacji ofensywnych na wschodzie Ukrainy zwolniło w ostatnich tygodniach", co może oznaczać, iż "wiosenna ofensywa wojsk rosyjskich zbliża się ku końcowi". Według członków ISW, jeżeli 300 tys. rosyjskich żołnierzy nie zapewniło decydującej przewagi ofensywnej w Donbasie, to jest mało prawdopodobne, że dodatkowe siły w przyszłych falach mobilizacji doprowadzą do radykalnie odmiennego wyniku walk na froncie. Dlatego, zdaniem analityków, Ukraina ma "wszelkie szanse" na odzyskanie inicjatywy i rozpoczęcie kontrofensywy w krytycznych obszarach obecnej linii frontu. Rosyjska ofensywa "Ogólna rosyjska ofensywa wiosenna zbliża się zatem prawdopodobnie do punktu kulminacyjnego. Trwające rosyjskie ofensywy wzdłuż linii Svatove-Kreminna, wokół Bachmuta, wzdłuż linii frontu miasta Avdiivka-Donieck i Vuhledar nie przyniosły więcej niż przyrostowe korzyści taktyczne w pierwszych miesiącach 2023 roku" – czytamy w nowym raporcie, udostępnionym za pośrednictwem portalu understandingwar.org. "Jeśli 300 tys. rosyjskich żołnierzy nie było w stanie zapewnić Rosji decydującej przewagi ofensywnej na Ukrainie, jest wysoce nieprawdopodobne, aby zaangażowanie dodatkowych sił w przyszłych falach mobilizacyjnych przyniosło w tym roku radykalnie inny wynik. Ukraina jest więc dobrze przygotowana do odzyskania inicjatywy i rozpoczęcia kontrofensywy" – dodano. Rosjanie słabną? Niedawno ISW informowało, że ogólne tempo operacji sił rosyjskich na wojnie na Ukrainie spadło w porównaniu z poprzednimi tygodniami. Sukcesy Rosjan w obwodzie ługańskim są minimalne, ale wojskom ukraińskim prawdopodobnie niedawno udało się przeprowadzić kontrataki i odzyskać część terytorium w regionie. Czytaj też:

