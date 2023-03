Histeryczny apel aktora do opozycji. "Uratować kraj przed gangreną PiS i zagładą"

W poniedziałek portal Wyborcza.pl opublikował wyniki długo zapowiadanego sondażu partyjnego. Jak przekazano, fundacja Forum Długiego Stołu, chcąc sprawdzić, jaki wariant byłby optymalny dla obecnej opozycji przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi, uzbierała 90 tys. złotych od obywateli. Badanie przeprowadziła firma Kantar Public. Ankieterzy przepytali aż 4 tys. respondentów.

W sondażu rozważono cztery scenariusze. Ostatni zakłada wspólną listę opozycji. Taką listę poparłoby 50,9 proc. badanych. Z kolei PiS wskazałoby 36,1 proc. ankietowanych, a Konfederację – 13,1 proc. Tylko w takim wariancie opozycja mogłaby liczyć na większość w Sejmie – uzyskałaby bowiem 245 mandatów.

Aktor domaga się współpracy opozycji

Na portalu "Gazety Wyborczej" publikowane są kolejne teksty, których autorzy odnosząc się do sondażu, nawołują opozycję do stworzenia jednej listy i odsunięcia PiS od władzy. List do liderów partii opozycyjnych (poza Konfederacją) wystosował aktor, reżyser i scenarzysta Stanisław Brejdygant. Apel utrzymany jest w histeryczno-patetycznym tonie.

"Na tę chwilę, na ten szczególny czas – zrozumcie to, jesteście wszak ludźmi dorosłymi – na ten zbliżający się moment historyczny, jedyny taki w waszym życiu, jeśli chodzi o tych, którzy nie pamiętają czasów komuny – otóż na ten szczególny czas, na moment, który będzie przełomowym w historii naszego kraju i zadecyduje: istniejemy czy dajemy się unicestwić - ja, a ze mną miliony rodaków, prosimy Was, więcej, my tego od was żądamy, zawieście wasze cholerne, osobiste ambicje w tym jedynym, być może w waszym życiu, momencie, okażcie wielkoduszność, zapomnijcie o sobie (nie deklaratywnie)" – nawołuje Brejdygant.

Skandaliczne słowa o "gangrenie PiS"

Artysta przekonuje, że Polska stoi nad przepaścią, a kolejne lata rządów PiS tylko pogorszą sytuację: "Bo to jest ostatnia szansa. Zrozumcie. Stoimy na krawędzi przepaści. Owszem, naradzajcie się w waszych poszczególnych, partyjnych gremiach nad programami naprawy Rzeczypospolitej. Bądźcie gotowi do wspólnego rządzenia, bądźcie gotowi intelektualnie do przekonywania oponentów, że w tej i tej sprawie wasz pomysł jest lepszy".

W pewnym momencie Brejdygant stwierdza, że zwolennicy partii Jarosława Kaczyńskiego są "zainfekowani gangreną PiS. "Teraz cała, niezainfekowana gangreną PiS większość społeczeństwa żąda od Was jednego hasła, jednego wspólnego celu: odsunąć PiS od władzy. Uratować kraj przed zarazą, a w perspektywie – przed zagładą. I tyle" – podsumowuje aktor.

Czytaj też:

Szydło wskazuje, jakie jest dziś zadanie dla PiS. Mówi o "sytych kocurach"Czytaj też:

Bielan: Tusk chce zdobyć władzę, żeby się zemścić