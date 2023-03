Blinken komentuje wizytę Xi Jinpinga w Rosji. Padły mocne słowa

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że poniedziałkowe spotkanie prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Moskwie pokazuje, że Chiny zamierzają zapewnić "dyplomatyczną przykrywkę” rosyjskim „okrucieństwom popełnionym na Ukrainie”, zamiast je potępić.

– To, że prezydent Xi podróżuje do Rosji kilka dni po tym, jak Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Putina, sugeruje, że Chiny nie czują się odpowiedzialne za pociągnięcie Kremla do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione na Ukrainie, a zamiast je potępić, raczej zapewnią przykrywkę dyplomatyczną dla Rosji, aby nadal popełniała te same zbrodnie – powiedział Blinken na konferencji prasowej w Departamencie Stanu po opublikowaniu "Raportu o prawach człowieka z 2022 roku".

Chiński plan pokojowy

Blinken powiedział także, że pewne „elementy” chińskiej propozycji pokojowej dotyczącej wojny były zgodne z wysiłkami wspieranymi przez Stany Zjednoczone.

– Propozycja Chin zawiera elementy, które od dawna popieramy, w tym zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego, rozwiązanie kryzysu humanitarnego, ochronę ludności cywilnej, a pierwszy element wzywa do utrzymania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej wszystkich krajów – powiedział Blinken.

Powiedział jednak, że wszelkie wezwania do zawieszenia broni, „które nie obejmują usunięcia sił rosyjskich z terytorium Ukrainy, skutecznie wspierają uznanie rosyjskiego podboju”, ponieważ „pozwoliłyby prezydentowi Putinowi odpocząć i przestawić swoje wojska, a następnie wznowić wojnę w czasie korzystniejszym dla Rosji”.

– Świat nie powinien dać się zwieść żadnemu taktycznemu ruchowi Rosji, wspieranej przez Chiny lub jakikolwiek inny kraj, mającej na celu zamrożenie wojny na własnych warunkach – powiedział Blinken.

Czytaj też:

USA ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla UkrainyCzytaj też:

Zacharowa o Ukrainie. Rosja jest otwarta na propozycje, ale ma jeden warunek