"To strategiczny krok". Zełenski dziękuje państwom UE

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował przywódcom UE za uzgodnienie wspólnego planu dostaw pocisków dla ukraińskiej artylerii. W wieczornym przesłaniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych nazwał tę decyzję „krokiem strategicznym”.

– Nasi europejscy partnerzy uzgodnili wspólny plan przyspieszenia dostaw pocisków dla naszej artylerii. "Waga" tej decyzji to 2 miliardy euro. Przewiduje ona zarówno natychmiastowe dostawy, jak i produkcję amunicji. To strategiczny krok. Co dodaje pewności siebie w naszej jedności, w niezmienności ruchu do zwycięstwa nad państwem terrorystycznym – powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski podziękował także partnerom Ukrainy w Europie i wszystkim zainteresowanym uczynieniem Europy silną i wolną.

Wspólne zakupy dla Ukrainy

W tym miesiącu unijny komisarz do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell poinformował, że zatwierdzono dodatkowe 2 miliardy euro dla Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju na wsparcie Ukrainy. Środki miałyby na celu zaspokojenie w szybkim tempie zapotrzebowania Ukrainy na amunicję artyleryjną.

20 marca Unia Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie wysłania pocisków na Ukrainę. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur zapowiedział, że w ciągu 12 miesięcy zostanie wysłanych milion pocisków kalibru 155 mm.

Jak poinformowała Europejska Agencja Obrony, 18 krajów zgodziło się na wspólny zakup amunicji dla Ukrainy. Są to Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Norwegia. Nadal istnieją państwa członkowskie UE, które wyraziły chęć przystąpienia. Jednocześnie Węgry odmówiły podpisania porozumienia.

