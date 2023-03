Przedstawiciel prezydenta: Polska nie chce być częścią tej ani żadnej innej wojny

Szef Biura Polityki Międzynarodowej z Kancelarii Prezydenta gościł w poniedziałek na antenie Polsat News. Przydacz został zapytany o niezwykle niepokojącą wypowiedź polskiego ambasadora we Francji.

Ambasador Polski we Francji zszokował swoimi słowami o roli Polski w wojnie na Ukrainie. – Jeśli Ukraina nie obroni swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak przystąpić do wojny – powiedział Jan Emeryk Rościszewski. Słowa dyplomaty padły we francuskiej telewizji LCI.

Przydacz: Polska nie chce być częścią tej wojny

Przydacz powiedział najpierw, że Polska nie ma dobrej alternatywy wobec wspierania finansowego Ukrainy w jej walce z Rosją.

Kiedy został zapytany o "przystąpienie" Polski do wojny, zdecydowanie zaprzeczył. Ocenił, że wypowiedź Rościszewskiego została wyciągnięta z szerszego kontekstu.

– Polska nie jest częścią tej wojny i nie chce być częścią tej wojny. Robimy wszystko, by Rosję odstraszyć i odrzucić od Ukrainy. Jako Zachód to robimy. Nie tylko Polska, ale i USA, Wielka Brytania i inne kraje – powiedział.

W ocenie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta szerszy kontekst wypowiedzi ambasadora Jana Emeryka Rościszewskiego można uznać za jasny. – W sytuacji, gdy padłaby Ukraina, apetyt Putina byłby większy – powiedział. Zaznaczał, że wówczas celem Putina mogłyby stać się kolejne państwa byłego ZSRR, w tym i Polska.

"Nie chcemy angażować się w żadną wojnę"

Pytany o kwestię odwołania ambasadora Rościszewskiego odpowiedział, że "gdyby każdego posła rozliczać ze słów, to połowa parlamentu byłaby do dymisji". Prowadzący zwrócił wówczas uwagę na to, że mówimy tu o dyplomacie reprezentującym państwo na arenie międzynarodowej, a nie o zwykłym, szeregowym pośle. Argumenty te nie przekonały Przydacza.

Jednak polityk powtórzył raz jeszcze – Stanowisko Polski jest jasne. Polska wspiera Ukrainę, bo dba o bezpieczeństwo nas wszystkich, ale w żaden sposób nie chcemy angażować się w żadną wojnę. Wojna jest złem wcielonym, dlatego prowadzimy taką politykę, by była najdalej polskich granic – podsumował.

