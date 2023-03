"Odmowa i odstępstwo". Amerykańscy eksperci analizują spotkanie Putina z Xi Jinpingiem

Eksperci z Instytutu Badań nad Wojną przedstawili swoją opinię na temat poniedziałkowego spotkania przywódców Chin i Rosji. Podczas rozmowy z Władimirem Putinem, Xi Jinping przedstawił bardziej powściągliwą wizję stosunków dwustronnych, niż oczekiwał rosyjski przywódca.

"Podczas spotkania 20 marca Xi i Putin zachwalali siłę relacji chińsko-rosyjskich, ale w artykułach opublikowanych 19 marca przedstawiali różne interpretacje skali przyszłych relacji” – wyjaśniają analitycy z ISW.

Rozczarowanie Putina

Putin stwierdził w szczególności w swoim artykule, że Federacja Rosyjska i Chiny „budują partnerstwo na rzecz tworzenia wielobiegunowego porządku światowego wbrew kolektywnym aspiracjom Zachodu do dominacji i polityce podwójnego powstrzymywania Stanów Zjednoczonych przeciwko Chinom i Federacja Rosyjska." Jednak Xi zauważył, że chociaż Rosja i ChRL generalnie dążą do wielobiegunowego porządku światowego, to jednak Pekin nie jest specjalnie przeciwny Zachodowi.

Ponadto chiński przywódca stara się przedstawić Chiny jako trzeciego mediatora w wojnie Rosji z Ukrainą, której plan negocjacyjny „odzwierciedla jedność poglądów społeczności światowej na przezwyciężenie ukraińskiego kryzysu”. Putin popiera taką rolę dla Chin. Zdaniem analityków, prezydent Federacji Rosyjskiej liczy na agresywną retoryczną linię Xi wobec Zachodu.

"Odmowa Xi Jinpinga przyłączenia się do Rosji w konflikcie geopolitycznym, który Putin przewiduje z Zachodem, jest godnym uwagi odstępstwem od »bezgranicznego partnerstwa« deklarowanego przez Chiny przed inwazją na Ukrainę” – podkreślił ISW.

Chiny się dystansują

Według raportu ekspertów, retoryka Xi Jinpinga pokazuje, że „nie jest on skłonny do pełnego zapewnienia Putinowi wsparcia gospodarczego i politycznego, którego Federacja Rosyjska potrzebuje, aby przezwyciężyć niepowodzenia na Ukrainie”.

Instytut Studiów nad Wojną jest przekonany, że Putin i Xi mają podobne wizje wzmocnienia partnerstwa gospodarczego między krajami, a zatem mogą podpisywać dwustronne umowy handlowo-gospodarcze. Zdaniem analityków, część z tych dokumentów będzie miała na celu ułatwienie uchylania się od zachodnich sankcji.

"Jinping przedstawi także bardziej konkretną propozycję wynegocjowanego uregulowania wojny na Ukrainie, choć nadal nie jest jasne, na czym będzie polegać jego propozycja i w jakim stopniu Kreml ją zaakceptuje. Wciąż niejasne pozostają też perspektywy chińskich dostaw sprzętu wojskowego do Rosji” – podsumowali analitycy.

Czytaj też:

Blinken komentuje wizytę Xi Jinpinga w Rosji. Padły mocne słowaCzytaj też:

Xi Jinping w Moskwie. Ukraina wskazała, czego oczekuje od tej wizyty