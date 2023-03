Skąd poparcie młodych dla Konfederacji? Winnicki odpowiada

Jeden z liderów Konfederacji został zapytany w rozmowie z Polsat News, jaki plan ma ugrupowanie na następną kadencję w kontekście ewentualnych koalicji.

Winnicki: Posłowie Konfederacji nie sprzedają się za stanowiska

– Myślę, że dla panów Kaczyńskiego i Tuska rządzenie państwem jest na tyle ważne, że będą sami między sobą w stanie się dogadać szybciej, niż Konfederacja z którymś z nich – powiedział Winnicki.

– Jesteśmy jedyną partią, której posłów nie udało się np. PiS-owi kupić w tej kadencji. Z każdej siły politycznej – z Lewicy, z PSL-u, z PO, zewsząd posłowie do PiS-u napływają, bo udaje się kupować ich za rozmaite stanowiska i apanaże. My nie jesteśmy na sprzedaż, my nie myślimy tymi kategoriami – powiedział poseł.

Autentyczność i stałość poglądów

Jedno z pytań dotyczyło wysokiego poparcia dla Konfederacji wśród ludzi młodych. Prowadzący poprosił Winnickiego o opinię co do przyczyny takiego stanu rzeczy.

– Myślę, że w pierwszym rzędzie jest to autentyczność – powiedział Winnicki, dodając, że politycy Konfederacji mają stałe poglądy, niezależnie od tego, ile są na scenie politycznej.

– Ja zaczynałem jako nastolatek i nie zmieniłem ich przez ponad 20 lat. Od ośmiu lat realizuje je w parlamencie. Większość moich kolegów, koleżanek czeka na to, żeby móc się zacząć realizować w tej nowej formie od jesieni – dodał.

Młodzi ludzie nie kupują ściemy

– Ta autentyczność, stałość poglądów: wolnościowych, niepodległościowych, konserwatywnych – to jest to, co nas charakteryzuje. Myślę, że to trafia do młodych ludzi, bo młodzi ludzie po prostu nie kupują ściemy – stwierdził prezes Ruchu Narodowego.

– Widzą, że nawet jeśli politycy partii systemowych: Platformy, PiS-u, starają się być młodzieżowi, nagrywają jakieś głupie filmiki, w których starają się być śmieszniejsi, niż są na co dzień, to po prostu nie kupują – ocenił Winnicki. Jak dodał, w przeciwieństwie do nich, politycy Konfederacji są po prostu sobą.

