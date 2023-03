Stoltenberg nie ma wątpliwości: Putin popełnił strategiczny błąd

Jens Stoltenberg zaprezentował we wtorek raport podsumowujący główne działania Sojuszu w roku 2022. Podczas swojego wystąpienia surowo ocenił działania prezydenta Rosji.

- Putin popełnił duży strategiczny błąd, dokonując inwazji na Ukrainę. Spodziewał się, że Kijów padnie w ciągu kilku dni, a cała Ukraina - w ciągu kilku tygodni. Nie docenił jednak żelaznego oporu narodu ukraińskiego. Myślał, że rozbije jedność NATO. Tymczasem sojusznicy są zjednoczeni i zapewniają Ukrainie bezprecedensowe wsparcie - przekonywał sekretarz generalny Sojuszu.

Następnie dodał, że Putin chciał wypchnąć NATO z regionu, ale jego inwazja na Ukrainę doprowadziła do czegoś wprost odwrotnego. To właśnie w konsekwencji rosyjskiej agresji Finlandia i Szwecja zdecydowały się ubiegać o członkostwo w NATO. – Podwoi to długość granicy NATO z Rosją – wskazał.

Stoltenberg stwierdził, że dla Putina wolność i demokracja to zagrożenie. Dodał również, że dla wolnego świata obok terroryzmu największym zagrożeniem pozostaje właśnie Rosja.

Nakaz aresztowania Putina

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Bełowej. Są oskarżeni o przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Federacji Rosyjskiej.

Putin może zostać zatrzymany na wniosek trybunału w każdym ze 123 państw świata, które ratyfikowały Statut Rzymski. Jak zaznaczył główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, Putin stanie przed sądem niezależnie od tego, czy Federacja Rosyjska uzna tę decyzję.

Niemcy już pozytywnie wypowiadały się na temat listu gończego za Putinem.

Wspólne zakupy dla Ukrainy

W tym miesiącu unijny komisarz do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell poinformował, że zatwierdzono dodatkowe 2 miliardy euro dla Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju na wsparcie Ukrainy. Środki miałyby na celu zaspokojenie w szybkim tempie zapotrzebowania Ukrainy na amunicję artyleryjną.

20 marca Unia Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie wysłania pocisków na Ukrainę. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur zapowiedział, że w ciągu 12 miesięcy zostanie wysłanych milion pocisków kalibru 155 mm.

Jak poinformowała Europejska Agencja Obrony, 18 krajów zgodziło się na wspólny zakup amunicji dla Ukrainy. Są to Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Norwegia. Nadal istnieją państwa członkowskie UE, które wyraziły chęć przystąpienia. Jednocześnie Węgry odmówiły podpisania porozumienia.

Czytaj też:

Xi Jinping w Moskwie. Ukraina wskazała, czego oczekuje od tej wizytyCzytaj też:

Przedstawiciel prezydenta: Polska nie chce być częścią tej ani żadnej innej wojny