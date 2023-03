Gen. Skrzypczak: Ta bitwa zdecyduje o losach wojny

"Ukrainie potrzebny jest szybki sukces, który zmusi Rosjan do odwrotu, choćby z jednego kierunku. Dobrym rozwiązaniem byłoby uderzenie na skrzydła nacierających wojsk rosyjskich w Donbasie, okrążenie ich i zniszczenie w oparciu o barierę rzeki Siewierski Doniec, chroniącą atakujące wojska ukraińskie przed rosyjską ratunkową interwencją od wschodu. I będzie to bitwa, która zdecyduje o losach tej wojny" – stwierdził gen. Skrzypczak we "Wprost".

Wojskowy ocenił, że "nadchodzi czas decydujących militarnych rozstrzygnięć na Ukrainie, obie strony ścigają się z czasem, przy czym wyścig ten "polega na tym, kto pierwszy osiągnie zdolność i gotowość do rozpoczęcia operacji".

Szanse i zagrożenia dla Rosji

Gen. Waldemar Skrzypczak ocenił, że "straty bojowe po obu stronach są bardzo wyczerpujące i to one są głównym powodem spadku dynamiki operacyjnej". Jednocześnie, jego zdaniem, dla Rosjan problemem jest też "wcześniejsza wiosna, która mocno ostudziła manewrowe zamiary Rosjan, szczególnie na kierunku północnym".

"Na kierunku południowym schowani za Dnieprem Rosjanie czują się w miarę bezpieczni, przygotowując nieustannie fortyfikacje obronne w obawie przez zamiarami marszu Ukraińców na Krym" – ocenił generał. "Z kolei, jeśli uda się Rosjanom przełamać obronę Ukraińców na północ i południe od Bachmutu, mogą licząc że uda im się dojść w końcu do upragnionych od kwietnia ubiegłego roku miast Słowiańsk i Kramatorsk" – wskazał wojskowy we "Wprost". "I to jest ich cel, który chcą osiągnąć jeszcze przed ukraińską kontrofensywą" – podkreślił były dowódca Wojsk Lądowych.

Jak dodał gen. Skrzypczak, wojska Kremla będą w najbliższych miesiącach, wszelkimi dostępnymi siłami, bronić już zajętych terytoriów Ukrainy. "Ukraińcy, o ile dysponują wystarczającymi zasobami rezerw osobowych, wyszkolonych na sprzęcie otrzymanym z Zachodu przy założeniu, że będą mieli czas na zgranie bojowe swoich nowych i odtworzonych formacji, będą w stanie przełamać obronę Rosjan" – podkreślił.

