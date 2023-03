Matysiak przeprasza za "skrót myślowy", a Razem odcina się od jej słów

Paulina Matysiak w rozmowie z PR 24 stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość podniosło kwestię reparacji, bo "pasuje do opowieści, że Niemcy są złe". – Jeżeli PiS chce uczciwie otworzyć ten temat zadośćuczynienia Polakom za krzywdy w czasie II wojny światowej, to też powinno być otwarte na uczciwe postawienie i załatwienie sprawy mienia przejętego przez Polskę z tzw. Ziem Odzyskanych – mówiła poseł.

Dziennikarka prowadząca rozmowę nie potrafiła ukryć zdziwienia tą postawą. – Mówi pani o tym, że powinniśmy zapłacić Niemcom reparacje za ziemie zachodnie? – dopytywała. Polityk unikała odpowiedzi, więc dziennikarka kilkukrotnie powtórzyła swoje pytanie. Poseł Lewicy w końcu odparła, że potrzebna jest "uczciwa rozmowa" w kwestii sprawiedliwości dla ofiar II wojny światowej. – Mówimy o sytuacji, w której z tamtych terenów zostały wypędzony osoby, które tam mieszkały. To oczywiste, że jeśli chcemy dyskutować o zadośćuczynieniu osobom, które doznały krzywdy, to rozmawiajmy o tych wszystkich osobach – dodała.

"Skrót myślowy"

Wypowiedź parlamentarzystki wywołała falę krytyki. Matysiak opublikowała swoje wyjaśnienie oraz przeprosiny. Posłużyła się zdjęciem z babcią. "W 1939 moja babcia i jej cała rodzina została wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty. Spędziła tam całą wojnę i wpłynęło to na resztę jej życia. Wielokrotnie mi o tym opowiadała. Nie ma wątpliwości, że Polska i jej mieszkańcy doznali ogromnych krzywd w czasie II wojny światowej z rąk nazistowskich Niemiec i Związku Radzieckiego. Tym krzywdom nigdy nie zadośćuczyniono, a szkody nie zostały naprawione. Przepraszam za mój skrót myślowy, podczas debaty w Polskim Radio 24. Ziemie Odzyskane są częścią Rzeczypospolitej Polskiej, co reguluje szereg traktatów międzynarodowych" – kaja się poseł.

Od słów Matysiak, wypowiedzianych w PR24, odcięła się jej partia. "Stanowisko partii Razem jest jasne: Polsce należą się reparacje wojenne. Polska nie jest Niemcom nic winna" – wskazała formacja na swoim profilu na Twitterze.

