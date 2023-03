"Zamknij się". Girkin ma dość Putina

Igor Girkin, były dowódca donbaskich separatystów i sojusznik Władimira Putina, Girkin odniósł się do nakazu aresztowania prezydenta Rosji wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

Zdaniem byłego pułkownika FSB, jeśli Putin tam trafi, to tylko z własnej winy, ponieważ "nie zachowuje się jak prezydenta kraju o 1000-letniej historii".– Jeśli dojdzie do procesu Putina w Hadze, biorąc po uwagę to, co już się stało, ogromna wina będzie po stronie prezydenta Federacji Rosyjskiej. To ktoś, kto nie zachowuje się, jakby rządził krajem z ponad tysiącletnią historią – ocenił gorzko.

Putin ma siedzieć cicho

Igor Girkin odniósł się do wywiadu, w którym Putin wyjaśnił, dlaczego Rosja nie przystąpiła do pełnej wojny z Ukrainą już w 2014 r., gdy jej armia była dużo słabsza. Prezydent Rosji wskazał, jak wynika z relacji Girkina, że powodem był brak pocisków hipersonicznych Kindżał. Wojskowy wyśmiał te tłumaczenia, wskazując, że zgodnie z danymi przedstawianymi przez rosyjskie media, w pierwszym półroczu pełnoskalowej wojny Rosja użyła takich pocisków zaledwie trzy razy. Zdaniem Girkina, z takich słów Putina można się jedynie śmiać, ponieważ, biorąc pod uwagę fakty, narracja prezydenta Rosji nie ma sensu. Dodał, że teraz, gdy Rosja ma te pociski, nie może wykonać znaczących postępów w Ukrainie.

Dalej były lider separatystów polecił rosyjskiemu prezydentowi, aby ten siedział cicho, ponieważ nie ma nic mądrego do powiedzenia, a jest jedynie obiektem żartów. – Władimirze Władimirowiczu, zamknij się! Po prostu bądź cicho! Nie będziemy się wstydzić za ciebie i za to, że nasz kraj ma takiego prezydenta, a wróg nie będzie z ciebie szydził – powiedział Grirkin

W 2014 r. Igor Girkin był głównodowodzącym prorosyjskich separatystów, bojówek w Słowiańsku i Doniecku (tzw. Samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej lub Zjednoczonej Armii Południowo-Wschodniej) oraz tzw. Ministrem Obrony Donieckiej Republiki Ludowej. Następnie pełnił funkcję szefa sztabu prorosyjskich separatystów.

