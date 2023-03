"To jest zaje***te". Raper Tede chwali PiS

Tede, czyli Jacek Graniecki, pojawił się w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski" w Onecie. Mówił m.in. o swoim podejściu do patriotyzmu. – To nie jest tak, że jestem patriotą, wczutym w te historie, ale czasami zdarzało mi się uronić łezkę na ten temat. (...) Mam przywiązanie do tego miejsca i czasami jak widzę, że robią z tego miejsca burdel, to mi naprawdę przykro – stwierdził muzyk.

Tede: To jest na plus

Poruszony został wątek polityczny. Raper wskazał, co jego zdaniem udało się zrobić partii rządzącej dobrego. – Niewątpliwie coś ten PiS dobrego zrobił. Kult flagi, święto flagi, uważam, że to jest zaj***te. Jak będę miał dom, to chce mieć maszt z polską flagą, tak jak w Stanach dumnie wieszają flagę. Mówię to totalnie poważnie. Uważam, że święto flagi i popularyzacja tej idei są bardzo na plus – ocenił Tede. Jednocześnie zaznaczył, że nie znajduje innych plusów rządów partii Jarosława Kaczyńskiego.

Choć raper nie opowiada się politycznie, przyznał, że ma duszę społecznika. Powiedział, że świat polityki nie jest dla niego, zwłaszcza że miał okazję poznać go z bliska. – Myślałem parę razy, że może kiedyś zaangażowałbym się w taką działalność, ale z drugiej strony znam to trochę od zaplecza, mój ojciec był urzędnikiem państwowym przez bardzo długie lata. Znałem z opowieści, z imprez, poznałem wielu polityków, bywali u nas w domu i zobaczyłem, jak bardzo to nie jest tak, jak chcesz, żeby było. Wydaje mi się, że musiałaby zajść zmiana pokoleniowa PO – PiS, żeby coś się zmieniło – podsumował muzyk.

Święto flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu na to, że ta data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

