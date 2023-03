"Chiny muszą zacząć rozumieć". Stoltenberg zwrócił się do Xi Jinpinga

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga do bezpośredniego kontaktu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w sprawie zakończenia wojny. Dzień wcześniej zachodnie środki masowego przekazu informowały, że spodziewana jest bezpośrednia rozmowa obu przywódców.

Według korespondenta UNIAN, na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu stwierdził, że Ukraina powinna zdecydować, jakie są akceptowalne warunki pokojowego rozwiązania.

– Chiny muszą zacząć rozumieć wizję Ukrainy i bezpośrednio wchodzić w interakcje z prezydentem Zełenskim, jeśli chcą poważnie traktować pokój – powiedział Stoltenberg, którzy przypomniał jednocześnie, że Chiny nie potępiły jeszcze nielegalnej agresji Rosji na Ukrainę.

Sekretarz generalny Sojuszu podkreślił również, że z zadowoleniem przyjmie każdą inicjatywę lub plan, który przyczyniłby się do ustanowienia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Chiński plan pokojowy

Według niego, chińska propozycja pokojowa zawiera pewne pozytywne aspekty, które popiera. W szczególności chodzi o bezpieczeństwo jądrowe, ochronę ludności cywilnej oraz o podkreślenie znaczenia suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności.

– Oczywiście każde pokojowe rozwiązanie dla Ukrainy musi opierać się na zasadach dotyczących poszanowania jej integralności terytorialnej i suwerenności. I to jest również główny element planu pokojowego zaproponowanego przez prezydenta Zełenskiego kilka miesięcy temu – powiedział Stoltenberg.

Dodał, że niezawodny i trwały pokój powinien być taki, aby Ukraina była szanowana jako suwerenne i niepodległe państwo w Europie zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.

– Zawieszenie broni lub jakakolwiek decyzja, która nie szanowałaby suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, będzie jedynie sposobem na zamrożenie wojny i stworzeniem warunków dla Rosji do odbudowy, przegrupowania i ponownego ataku. To nie będzie sprawiedliwy i trwały pokój. To tylko pomoże Rosji utrzymać terytorium, które nielegalnie okupuje – zaznaczył Stoltenberg.

Czytaj też:

Stoltenberg nie ma wątpliwości: Putin popełnił strategiczny błądCzytaj też:

"Nie do końca rozumie sytuację". Z Ukrainy płynie krytyka pod adresem Stoltenberga