Potężna wpadka Szojgu przed kamerami. Rosja nie wygra wojny?

Szef Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej Sergiej Szojgu przypadkowo "wygadał się" w sprawie pokoju z Ukrainą. Szojgu w komentarzu dla rosyjskich środków masowego przekazu przyznał, że wojna na Ukrainie, jak każdy konflikt zbrojny, skończy się pokojem, po czym uciekł przed dziennikarzami.

Wideo zostało nagrane po spotkaniu rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Wpadka Szojgu

Oryginalny fragment wypowiedzi rosyjskiego ministra został początkowo pokazany przez prorządowy kanał telewizyjny „Zvezda”, ale wkrótce został zmieniony. Wideo zamiast 19 sekund zaczęło trwać 13. Na całą manipulację zwrócili uwagę dziennikarze projektu "Faridaily" i pokazali pełną wersję materiału.

Na nagraniu rosyjski minister odpowiada na pytanie kremlowskich dziennikarzy o ostateczną opcję zakończenia wojny z Ukrainą. Szojgu stwierdził, że wszystko zakończy się „pokojem”.

– Każda wojna kończy się pokojem – stwierdził dokładnie szef rosyjskiego MON. Następnie dziennikarz zadał pytanie o to, jak szybko można spodziewać się pokoju. W tym momencie odwrócił się i uciekł przed mediami.

Xi Jinping w Moskwie

Przypomnijmy, że 21 marca przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin odbył rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Jak stwierdzono w wydanym po spotkaniu komunikacie, jednym z głównych tematów rozmowy obu przywódców była „kwestia ukraińska”.

Środki masowego przekazu i eksperci różnie oceniają spotkanie Putina z szefem Chińskiej Republiki Ludowej. Wdług analityków z American Institute for the Study of War (ISW) spotkanie nie przyniosło zakładanego przez Putina efektu. Szef Chińskiej Republiki Ludowej rozczarował Putina swoim powściągliwym stanowiskiem w sprawie współpracy i konfliktu na Ukrainie.

Czytaj też:

Rosja strąciła drona USA. Szojgu nagrodził pilotówCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. Niespodziewana decyzja Szojgu