Nowe plany Putina. USA ostrzegają Kijów

Urzędnik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej, że nadchodzące tygodnie będą "krytyczne” dla wojny. Jak donosi CNN, Stany Zjednoczone uważają, że prezydent Rosji Władimir Putin "będzie próbował rozpocząć kolejną ofensywę” i to być może na wielu kierunkach.

USA ostrzegają Kijów

Zapytany przez korespondenta CNN, czy Kijów poświęca zbyt dużo czasu na walkę o Bachmut, Kirby odpowiedział, że Ukraińcy nadal "walczą dzielnie” w mieście na wschodzie kraju. Przypomnijmy, że walki o Bachmut trwają już kilka miesięcy. Niedawno ukraińskie dowództwo podjęło decyzję o kontynuowaniu obrony miasta.

– Mamy 21 marca, a Bachmut wciąż nie został zajęty przez Rosjan – powiedział Kirby.

Jednocześnie przedstawiciel amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa podkreślił, że USA nadal będą dostarczać Ukrainie "wszystko, co niezbędne”. – Musimy upewnić się, że robimy wszystko, co możliwe, aby Ukraina była na to gotowa [ewentualna ofensywa Federacji Rosyjskiej - przyp. red.] – powiedział.

Kirby wskazał także, że USA chcą, aby Ukraińcy byli w stanie bronić się przed każdą rosyjską ofensywą, a także aby mogli "prowadzić własne operacje ofensywne w dowolnym czasie, miejscu i na dowolną skalę”.

Rosyjska ofensywa

Od końca 2022 roku przedstawiciele ukraińskich władz i eksperci wojskowi ostrzegają, że Rosja może rozpocząć nową ofensywę przeciwko Ukrainie. Jak dotąd prognozy te spełniły się tylko w odniesieniu do Donbasu. Tam Federacja Rosyjska bezskutecznie próbuje zająć Bachmut, poza miastem toczą się zacięte walki.

Ukraiński wywiad jest przekonany, że Kreml nie ma środków na rozpoczęcie nowej masowej ofensywy.

Jednak były dowódca pułku "Azow" Maksym Żorin uważa, że Federacja Rosyjska będzie w stanie wyprowadzić drugą wielką ofensywę przeciw Ukrainie.

