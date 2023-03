Overbeek: Polska na marginesie Europy. Większość Polaków ma korzenie niewolnicze

Overbeek jest autorem książki "Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział", w której oskarża papieża-Polaka o to, że już jako arcybiskup krakowski brał udział w procederze krycia pedofilii księży oraz przenoszenia przestępców seksualnych w inne miejsce, aby nie spotkała ich kara. Holender jest również jedną z osób, które wystąpiły w roli eksperta w głośnym materiale TVN24 "Franciszkańska 3".

Teraz na Twitterze przypomniano, jak o Polsce wypowiadał się Ekke Overbeek półtora roku temu, w grudniu 2021 r. Udzielił wtedy długiego wywiadu Jackowski Tacikowi ze stacji TVN. Holender powtarzał niemal słowo w słowo to, co od długiego czasu mówi m.in. opozycja oraz unijni urzędnicy przeciwni Warszawie.

twitter

Absurdalne tezy Holendra

"PiS w swojej retoryce jest rusofobiczne, a stosunki z Rosją praktycznie nie istnieją. Jeżeli jednak spojrzymy na interesy Kremla i na działania, które podejmuje PiS, to okaże się, że jest to partia, która działa, jak chce Kreml. Bo jaki jest główny cel Putina? Rozbicie jedności Europy i NATO. A co robiło PiS przez tych sześć lat? Polska – przez Kaczyńskiego – znalazła się na totalnym marginesie Europy. Nic w niej nie znaczy. Gra jednak na jej osłabienie. No bo na przykład czym miał być warszawski szczyt, na który przyjechały eurosceptyczne, prokremlowskie i przeważnie mało znaczące europejskie frakcje, jak nie manifestacją niechęci do Unii Europejskiej?" – przekonuje dziennikarz w rozmowie z TVN24.

Nie zabrakło też wyrażenia poczucia wyższości. "Polska przypomina człowieka, który miał bardzo trudne dzieciństwo. Rozbiory, powstania, dwie okrutne wojny światowe, a później komunizm. Traumatyczne przeżycia, doświadczenia, które nigdy nie zostały przerobione, a teraz pokutują" – moralizował holenderski korespondent.

Dalej rozmówca dziennikarza TVN dokonał analizy "narodowej psychiki Polaków". "Jest coś jeszcze: pańszczyzna. To musiało odbić się na narodowej psychice; te setki lat wyzyskiwania, nieludzkiego traktowania. Ja wiem, że tu dominuje narracja postszlachecka, ale prawda jest taka, że zdecydowana większość ma korzenie chłopskie, czyli de facto niewolnicze" – ocenił.

Czytaj też:

"To jest zaje***te". Raper Tede chwali PiS