Atak na Jana Pawła II. Jakubiak: TVN ubabrał się po same uszy

DoRzeczy.pl: Jak pan ocenia reportaż TVN24 dot. św. Jana Pawła II? Temat od kilku tygodniu jest wciąż żywy, a strony, dla których jest on niewygodny, starają się go unikać.

Marek Jakubiak: Kuriozalne jest, że po kilkudziesięciu latach wyciąga się z szafy dokumenty, które wcześniej były znane, a sama Służba Bezpieczeństwa nie chciała ich używać, ponieważ znała ich źródło. Myślę, że stacja TVN ubabrała się w tym problemie po same uszy.

Tylko w jakim celu?

To szeroka kampania, która ma niszczyć naszą tożsamość. Nie mamy prawa do swoich autorytetów, świętych, do niczego. Najlepiej, żebyśmy zniknęli jako państwo, mamy nie mieć praw. Oni świadomie niszczą nasz dorobek. Tylko nie znają skutków takich działań, ponieważ Polacy są przyzwyczajeni do swoich tradycji i ojczyzny, dlatego będą tych wartości bronić.

Rzeczywiście tak się dzieje. Według badań zaufanie do Jana Pawła II wzrosło, a w całej Polsce 2 kwietnia przejdą marsze w jego obronie. Może to jakiś plus tej sytuacji?

Rzecz w tym, że ten reportaż dotyczył pedofila i pretensja do św. Jana Pawła II była taka, że jako biskup czegoś nie zrobił. Wszystko opowiedziane jest tak, że niezależnie od tego jakie działanie zostałoby podjęte i tak winny byłby Karol Wojtyła. Zupełnie jakby dziś przygotować materiał, gdzie po złapaniu pedofila w Szczecinie wskazuje się, że wszystkiemu winny jest Tusk. To kuriozalne podejście.

PO wstrzymała się od głosu w Sejmie, gdy przedstawiono projekt obrony św. Jana Pawła II. Jak pan to ocenia?

Doszło tam do konfliktu. Platforma Obywatelska wybrała najlepszą opcję dla siebie, czyli umycie rąk. Dla mnie to oznacza, że oni się zgadzają z tym programem.

A jak pan odbiera milczenie Donalda Tuska, który jeszcze kilka lat temu mówił, że autorytet św. Jana Pawła II jest niepodważalny?

Nie tylko Tusk, ale cała Platforma Obywatelska stała w kolejce do wycałowania ręki papieża. Dziś walczą z nieżyjącym świętym bo jest to łatwe. Problem w tym, że stosują do tego działające w Niemczech i Francji kalki. W Polsce okazało się, że one nie działają, w efekcie czego nadepnęli na grabie.

Czytaj też:

Choroba żony Kubackiego. Abp Jędraszewski: Kościół krakowski ogarnia Was modlitwąCzytaj też:

Lisicki: Agora i TVN na wojnie z papieżem. Ziemkiewicz: Skutecznie niszczą opozycję