Osoba transpłciowa na podium między dwiema kobietami. Wywołała oburzenie na Twitterze

"Tiffany Thomas jest naukowcem i sportowcem" – czytamy w jej biogramie. "Jej ulubiony organ to komórki krwi. Nie zobaczycie szerszego uśmiechu niż ten na jej twarzy, gdy widzi piękny obraz krwinki czerwonej pod mikroskopem elektronowym. Nie spotkała jeszcze sztangi, roweru ani psa, których by nie polubiła. Jest niebywale podekscytowana perspektywą wyścigu i reprezentowania drużyny »LA Sweats« w tym roku!" – podano.

ICONS Women: Niesprawiedliwy wynik

Wiadomość o wygranej Thomas również wywołała poruszenie, jednak nie wyłącznie pozytywne. ICONS Women, zrzeszenie sportsmenek działające na rzecz uczciwego traktowania kobiet w sporcie, określiło ten wynik jako niesprawiedliwy.

Kelsey Bolar, starsza analityk do spraw polityki przy Forum Niezależnych Kobiet napisała: "Takie historie szybko stają się normą aniżeli wyjątkiem".

Międzynarodowe zasady dla osób transpłciowych

Thomas należy do "LA Sweats" – amerykańskiego stowarzyszenia rowerzystek. To jej pierwszy złoty medal w tym roku. Ma ich na swoim koncie już 16, jak podaje portal Road Results.

Strona pozycjonuje Thomas w Pierwszej Kategorii, czyli na elitarnym poziomie według zasad USA Cycling (organu zarządzającego wyścigami rowerowymi w Stanach Zjednoczonych). USA Cycling z kolei w kwestii zawodników transpłciowych stosuje zasady Union Cycliste Internationale (międzynarodowej organizacji promującej kolarstwo).

Według tychże zasad, osoba, która zmienia płeć z żeńskiej na męską, może startować w męskiej kategorii, jeżeli dostarczy pisemne oświadczenie, które następnie zostanie zaakceptowane przez medycznego kierownika UCI. Do obowiązków sportowców należy zapoznanie się z obecnymi zasadami WADA/USADA (światowa/amerykańska organizacja antydopingowa) i składanie wniosków o odpowiednie zwolnienia terapeutyczne – głosi pierwsza zasada.

"Osoby, które zmieniły płeć z męskiej na żeńską, by startować w żeńskiej kategorii, muszą spełnić następujące warunki" – czytamy dalej w międzynarodowych zasadach. "1) Muszą zadeklarować, że identyfikują się z płcią żeńską. 2) Muszą wykazać, że ich całkowity poziom testosteronu w surowicy wynosił poniżej 2,5 nanomola na litr przez okres co najmniej 24 miesięcy. 3) Poziom testosteronu musi utrzymać się na tym poziomie przez cały okres kwalifikacji kandydata do rywalizacji w kategorii kobiet" – poinformowano.

Powracający dylemat

Kwestia tego, czy biologiczni mężczyźni identyfikujący się jako kobiety powinni mieć możliwość sportowej rywalizacji z biologicznymi kobietami pojawia się w amerykańskich mediach coraz częściej.

Niedawno chrześcijańska szkoła w Vermont została wykluczona z przyszłych turniejów stanowych za to, że dziewczynki z drużyny koszykówki odmówiły gry z zawodniczkami, które w swoim składzie miały osobę transpłciową.

