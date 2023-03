Kirby: Prawa osób LGBT to podstawowa część amerykańskiej polityki zagranicznej

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby na wtorkowej konferencji prasowej został zapytany przez reportera o rolę, jaką Rosja odgrywa w "szerszym ruchu przeciwko LGBTQ”, mającym na celu wbicie klina między Stany Zjednoczone i Afrykę.

Polityka LGBT

Dziennikarz zadający pytanie podał przykład Ugandy. Tamtejszy parlament przyjął niedawno ustawę antyhomoseksualną i ma wkrótce zorganizować szczyt z innymi narodami afrykańskimi w sprawie potencjalnego uchwalenia podobnych ustaw na całym kontynencie afrykańskim.

Zdaniem pytającego, Rosja może próbować wpływać na kształtowanie się ruchu przeciwko osobom LGBT w Afryce.

– Biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone prowadzą obecnie rozmowy z Afryką w innych kwestiach, czy jest to powód do zmartwień dla USA? – zapytał dziennikarz.

– Oczywiście, że tak. Prezydent Biden jest konsekwentny w swoich przekonaniach – fundamentalnej wierze w prawa człowieka. A prawa osób LGBTQ+ to prawa człowieka — powiedziała reporterowi Kirby.

– Nigdy nie będziemy się wstydzić mówienia o tych prawach i walczyć o to, by te jednostki żyły tak, jak uznają za stosowne, tak jak chcą. I to jest coś, co jest podstawową częścią naszej polityki zagranicznej i tak pozostanie – dodał rzecznik.

USA wspierają LGBT

W czerwcu 2022 roku Biały Dom zdecydował, że miesiąc ten będzie w Stanach Zjednoczonych "miesiącem dumy". "Dzisiaj prawa Amerykanów LGBTQI+ są nieustannie atakowane. Członkowie społeczności LGBTQI+ – zwłaszcza osoby kolorowe i transseksualne – nadal spotykają się z dyskryminacją i okrutnymi, uporczywymi wysiłkami na rzecz podważania ich praw człowieka" – napisał prezydent Joe Biden w proklamacji.

Biden zapewnił, że jego administracja "stoi po stronie każdego Amerykanina LGBTQI+ w toczącej się walce z nietolerancją, dyskryminacją i niesprawiedliwością". Dlatego też zdecydowano, że w Stanach Zjednoczonych czerwiec będzie ogłoszony "miesiącem dumy lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, queer i interseksualnych".

