Otwarte społeczeństwo i rządy mniejszości. Wróbel o agendzie Sorosa

Działalność Fundacji Batorego skomentował na antenie Polskiego Radia 24 Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej. W rozmowie wziął udział także mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Działacze Fundacji Batorego również zostali zaproszeni do rozmowy, lecz nie skorzystali z tej możliwości.

"Społeczeństwo otwarte"

Fundację Batorego w Polsce założył w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku amerykański finansista węgiersko-żydowskiego pochodzenia, George Soros. Zrobił to poprzez nowojorski konsulat Polski Ludowej. Jak mówił Wróbel, Soros wzbogacił się na spekulacjach walutami i tzw. akcjami śmieciowymi. Projekty polityczno-społeczne zaczął wspierać w latach siedemdziesiątych. Inwestował w "społeczeństwo otwarte", czyli w przemiany ustrojowe totalitaryzmów w systemy liberalno-kapitalistyczne. Swoją pierwszą fundację Soros otworzył na Węgrzech w 1984 roku.

– Aktywności George'a Sorosa i jego organizacji w krajach postkomunistycznych od początku zmierzały do budowy modelu liberalnego – powiedział Wróbel. – A model liberalny od lat wiąże się z "całym dobrodziejstwem inwentarza", jak na przykład zamazywanie tożsamości pod szczytnym hasłem "nigdy więcej wojny, nigdy więcej nacjonalizmów" – mówił. Dodał, że idea "otwartego społeczeństwa" z pewnością zakładała "wygładzenie rogów", czyli rugowanie ze sfery publicznej elementów konstytuujących polski naród.

Wróbel zwrócił uwagę, że interesy realizowane przez Fundację Batorego nie są tożsame z interesami Polski, są za to korzystne dla społeczeństw zachodnich. Powiedział, że roczny budżet Fundacji Batorego jest taki, jak budżet instytucji państwowych, które rozdają granty. Zauważył, że Unia Europejska przeznacza coraz więcej pieniędzy na społeczeństwo obywatelskie, a Fundacja Batorego jest prawdopodobnym beneficjentem tych decyzji, bo jej agenda spełnia unijne oczekiwania.

Świat rządzony przez mniejszości

Kwaśniewski odnosząc się do koncepcji otwartego społeczeństwa zwrócił uwagę, że Soros inwestuje w wizję świata, na który duży wpływ mają mniejszości. Zdaniem Kwaśniewskiego amerykański magnat dąży do "przewrotu niszczącego stare struktury społeczne". Prawnik twierdzi, że finansowe wspieranie tej wizji doprowadziło między innymi do licznych kryzysów migracyjnych. Jak dalej tłumaczył, niemieckie organizacje pozarządowe, które zachęcały cudzoziemców do podejmowania migracji, były finansowane przez Sorosa.

W tym samym celu, zdaniem Kwaśniewskiego, powstała Fundacja Batorego. Miała być instrumentem wpływu, który miał kierować Polakami i dyktować im, co jest dopuszczalne, a co nie w społeczeństwie demokratycznym.

