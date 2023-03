Amerykański analityk o politycznej policji w lewicowych mediach

"Agresja Rosji na Ukrainę była kołem ratunkowym dla partii rządzącej w Polsce" – tak brzmi tytuł artykułu, jaki "Le Monde" opublikował 21 marca. Jego autor Nathan Alan-Lee, który w swym młodym życiu imał się wielu aktywności, m.in. dawał w Polsce korepetycje z języka angielskiego, a jeszcze rok temu pracował jako menadżer sprzedaży oprogramowań w Krakowie, nagle stał się ekspertem od polityki międzynarodowej dla prestiżowego, francuskiego dziennika. Cud! n’est pas? Pan Lee niedawno skończył studia, nawet otarł się o Uniwersytet Jagielloński, a już wykłada Francuzom jak podejrzanym partnerem w UE jest Polska:

"Ponieważ zbliżają się napięte i trudne wybory dla partii PiS, to maksymalnie wykorzystuje swoją tradycyjną antykremlowską linię, a także agresywną antyniemiecką retorykę. Od triumfu PiS w 2015 roku stosunki niemiecko-polskie były już napięte. Ale w ciągu ostatniego roku, od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, ci dwaj sąsiedzi coraz bardziej się kłócą. Nowe żądanie Polski dotyczące reparacji wojennych w wysokości 1,3 biliona euro i jawna krytyka powiązań Niemiec z Kremlem podkreślają niezdolność lub niechęć do znalezienia kompromisu, nawet w czasach kryzysu".

Jakżeby inaczej – to paskudni polscy konserwatyści jątrzą i szukają konfliktu z niewinnymi Niemcami. Jak wynika z dalszej części rozumowania autora, obsesja antyniemiecka rządu prowadzi do ohydnych pomówień wobec polskiej opozycji, podczas gdy ta, po prostu: "propaguje politykę zbliżania Polski do sąsiednich krajów będących członkami Unii Europejskiej". Gdyby nie cywilizacyjny wysiłek opozycji, Polska pozostawałaby krajem jaskiniowych populistów.