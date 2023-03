"Skuteczna ochrona dzieci". Ważne spotkanie z delegacją z Litwy

We piątek, 24 marca w siedzibie resortu sprawiedliwości w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją Sejmu Republiki Litewskiej i ambasadorem Litwy w Polsce.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim funkcjonującego w naszym kraju od kilku lat Rejestru Spraw Przestępstw na Tle Seksualnym i efektów walki z pedofilią.

Ustawa autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości

– Dzięki przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, rodzice, placówki wychowawcze, szkoły czy organizatorzy wypoczynku sprawdzają, pod czyją opieką zostawiają dziecko. Mają też obowiązek weryfikować, czy zatrudniane przez nich osoby nie były karane za przestępstwa pedofilskie – poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

W rejestrze, ogólnodostępnym w internecie, każdy znajdzie nazwiska sprawców, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. Do drugiej części rejestru, zawierającej pozostałe przestępstwa na tle seksualnym popełnione na szkodę dzieci, dostęp jest ograniczony. Mają do niego wgląd tylko niektóre podmioty – przede wszystkim przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi, w tym dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku i obozów sportowych. Muszą one sprawdzać dane osób, np. wychowawców, których zatrudniają. Kto nie dopełni takiego obowiązku lub przyjmie osobę, o której wie, że figuruje w tym rejestrze, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Michał Woś podkreślił, że wprowadzenie takich przepisów było możliwe dzięki temu, że w polskim Sejmie istnieje szeroki konsensus co do konieczności skutecznej walki z pedofilią.

Litewska delegacja interesowała się także zapewnieniem ochrony danych osobowych i zatarciem kary w przypadku funkcjonowania tzw. rejestru pedofilów. Parlamentarzyści nie wykluczają wykorzystania niektórych polskich rozwiązań, by skuteczniej chronić ofiary przestępstw pedofilskich.

