Szczepionki ratują bankruta

Dekameronki II Mamy ciekawe zapętlenie co do producentów szczepionek covidowych.

Pomijam, że sięgnięto tu do technologii mRNA, którą zarzucono prawie rok przed pandemią, i podano rekomendację nawet o nieużywaniu jej w szczepieniu zwierząt. To już nawet nie o to chodzi, że sięgnięto po technologię skompromitowaną, ale kto to zrobił. Okazało się, że tymi, którzy wdrożyli tę szczepionkę, były dwa start-upy. Jeden, Biotech, który sprzymierzył się z Pfizerem, i drugi – Moderna.