Listy od czytelników

Szanowny Panie Redaktorze! Z dużą częstotliwością pojawiają się wypowiedzi rozmaitych polityków i publicystów zagrzewające do wojny z Rosją. Są sytuacje, kiedy przystąpienie do wojny jest decyzją słuszną. Wydaje się jednak rzeczą oczywistą, że warunkiem przystąpienia do wojny jest posiadanie potencjału militarnego, dającego choć nikłe nadzieje na zwycięstwo. Z analiz fundacji Ad Arma wynika, że potencjał Wojska Polskiego w ostatnich dziesięcioleciach zmniejsza się, a nie rośnie.