Skazana statystyka

Pływanie w kisielu II Zastanawiam się, czy za napisanie, że Lew Trocki naprawdę nazywał się Bronstein, a Kamieniew – Rozenfeld i że w ogóle całe bolszewickie KC, poza Uljanowem i Dżugaszwilim, stanowili wychrzczeni Żydzi, grozi mi już w Polsce kara czy nie.

To wprawdzie fakty historyczne, ale zdaniem niektórych takich faktów zauważać się nie powinno, bo to antysemityzm. Oczywiście – faktem żydowskiego pochodzenia tej czy innej osoby można uzasadniać rozmaite żydofobiczne narracje i często tak bywa. Ale to kwestia interpretacji faktów. Interpretacje mogą być antysemickie, lewackie, liberalne, faszystowskie itd.